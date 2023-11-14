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Интернет-скорости выросли почти для 30 тыс. жителей Амурской области

Скорость мобильного интернета выросла для 30 тыс. жителей Амурской области. «Мегафон» выполнил программу рефарминга в Райчихинске, пгт Прогресс и селе Новокиевский Увал. Модернизация позволила улучшить качество связи и мобильного интернета в этих населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора перевели базовые станции, работающие в среднем частотном слое, на технологию 4G. Это обеспечило уверенное покрытие и достаточную емкость для обслуживания абонентов оператора с учетом прогнозируемой нагрузки.

Пользователи могут на комфортных интернет-скоростях обращаться за государственными электронными услугами, заходить на образовательные онлайн-площадки и пересылать видео и фото в мессенджерах. После обновления телеком-оборудования средняя скорость передачи данных в Прогрессе, Райчихинске и Новокиевском Увале составляет более 15 Мбит/с.

«Статистика показывает, что ежегодно абонентский трафик увеличивается. Например, в Прогрессе и Райчихинске за год мобильный трафик в среднем вырос на 27%. Программа рефарминга позволяет увеличивать емкость сети в условиях высокой пользовательской нагрузки. Мы используем существующий технический потенциал и в короткие сроки улучшаем качество связи для абонентов», - сказал директор «Мегафона» в Амурской области Максим Дудкин.

«Развитие мобильной связи – важное условие комфортного проживания в населенных пунктах Амурской области. Качественная связь делает проще жизнь населения в городах и поселках, удаленных от Благовещенска. Доступность мобильного интернета позволяет расширять линейку электронных государственных услуг, помогает повышать образование, получать медицинские услуги – пользоваться ресурсами, доступными для жителей областного центра», - отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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