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МТС на четверть увеличила скорость мобильного интернета LTE в Липецке

ПАО «МТС», цифровая экосистема, усилила покрытие 4G в Липецке. За счет перевода частот, выделенных под 3G, на современный стандарт LTE, скорость мобильного интернета в областном центре выросла в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

При обновлении сети особое внимание МТС уделила самым загруженным с точки зрения трафика жилым районам города – «Европейскому», «Университетскому», «Елецкому» и 24-му, улицам Ленина и площади Петра Великого.

В течение 2023 г. МТС проводит перераспределение частот (рефарминг) в Липецкой области. Первыми итоги комплексной программы почувствовали этим летом жители Ельца, у которых средняя скорость передачи данных в сети LTE выросла на треть.

«Мы используем разные технологические возможности для улучшения нашей сети и стараемся делать это быстро и эффективно. Эффект от перераспределения частот можно сравнить с расширением автомобильной дороги, когда с добавлением новых полос увеличивается ее пропускная способность. Теперь еще больше липчан могут не только загружать тяжелый контент за более короткое время, но и пользоваться современными цифровыми технологиями, например, звонить через сеть LTE», — сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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