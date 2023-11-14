В Тахте впервые появился скоростной мобильный интернет

Жители села Тахта в Ульчском районе Хабаровского края впервые получили доступ к скоростному мобильному интернету – на территории этого удаленного населенного пункта «Мегафон» построил новую базовую станцию четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Тахта - небольшое село практически со всех сторон окруженное тайгой, в котором проживает около 500 человек. Оно расположено на правом берегу Амура, расстояние по прямой до краевого центра более 600 км. Основное занятие местных жителей рыбалка, охота и сельское хозяйство. Село труднодоступное - в теплое время года до села можно добраться на пароме, который курсирует до Комсомольска-на-Амуре, в остальное время с пересадками на поезде или автобусе.

Ранее в селе мобильный интернет 4G отсутствовал. Теперь для всех сельчан доступна стабильная связь, скоростной интернет, а также звонки с помощью технологии VoLTE, которая обеспечивает быстрое соединение и чистый звук. Для многих сельских жителей мобильная связь является основным каналом получения информации в Интернете и дает безграничные возможности для досуга. С помощью мобильных устройств они общаются с родственниками, решают множество вопросов без выезда в город, получают государственные услуги в режиме онлайн.

«Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил обеспечить жителей всех населенных пунктов численностью свыше 500 человек качественным мобильным Интернетом 4G до конца 2024 г. Работу в этом направлении мы ведем совместно с операторами связи. Благодаря «Мегафону» в селе Тахта теперь есть покрытие сетью уровня 4G», — сказал министр цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гусев.

«Для небольших удаленных сел мобильный интернет часто единственный способ получения государственных услуг, приобретения товаров, развлечений. Не первый год при поддержке министерства цифрового развития и связи наша компания развивает качественную сотовую связь в малонаселенных территориях Хабаровского края. Понимая важность и социальную значимость интернета в современной жизни, инженеры «Мегафона» работают на опережение и стараются запускать базовые станции раньше намеченных сроков, не смотря на сложности в логистике и удаленность населенных пунктов. Это наш вклад в безопасность и комфортные условия жизни на селе», – отметил директор «Мегафона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.