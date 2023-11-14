«Яндекс доставка» помогла Sunlight запустить экспресс-доставку ювелирных украшений

Ювелирная сеть Sunlight совместно с сервисом «Яндекс доставка» запустила экспресс-доставку заказов, оформленных на сайте или через мобильное приложение. Сервис поможет ювелирному ритейлеру быстрее доставлять заказы, повысить продажи и лояльность покупателей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс доставки».

Теперь покупатели Sunlight в 116 городах России могут получить онлайн-заказ с доставкой до двери в среднем за 1,5 часа с момента его оформления. Для заказов свыше 4990 руб. экспресс-доставка будет бесплатной. До сих пор покупатели ювелирной сети могли оформить доставку курьером на следующий день или самостоятельно забрать заказ из магазина.

Ювелирные украшения часто покупают в качестве подарков или по особенным случаям, поэтому экспресс-доставка в этом сегменте ритейла особенно востребована как в городах-миллионниках, так и в малых городах.

«Сотрудничество с сервисом «Яндекс доставка» позволит Sunlight усовершенствовать цифровой клиентский опыт. Технологии «Яндекса» делают процесс покупки и доставки из ювелирного гипермаркета быстрым, предсказуемым и прозрачным. Покупатели Sunlight могут в режиме реального времени отслеживать статус заказа и перемещение курьера в приложении «Яндекс Go». В результате мы экономим главный ресурс наших клиентов – время и дарим незабываемые эмоции от получения знаменитой коробочки Sunlight», — отметил ИТ-директор Sunlight Юрий Матусовский.

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Sunlight – ювелирная мультибрендовая федеральная сеть. 659 магазинов в 246 городах России.

«Яндекс доставка» помогает развивать бизнес за счет доставки заказов клиентам. Сервис начинал с экспресс-доставки на последней миле, но за три года научился решать разные задачи. «Яндекс доставка» помогает организовать доставку посылок по городу и в другие города, курьером до двери и в пункты выдачи заказов, а также грузовую доставку.