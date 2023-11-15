CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Алиса» выучила казахский язык

«Алиса» научилась понимать казахский и говорить на нем. Пообщаться с виртуальным ассистентом «Яндекса» на национальном языке Казахстана уже можно в мобильном «Яндекс браузере». «Алиса» поможет найти ответ на интересующий вопрос, подскажет погоду или поддержит простую беседу. Поговорить с ней на казахском может любой пользователь — нужно обновить «Яндекс браузер» до последней версии, нажать на иконку Алисы и воспользоваться кнопкой «Изменить язык». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Алиса» сможет рассказать на казахском какой-нибудь интересный факт. Например, ей можно задать вопрос: «Алиса, какая высота горы Хан-Тенгри?» Еще у «Алисы» можно спросить, что посмотреть в Астане — и она предложит подходящие варианты в «Поиске». Виртуальный помощник также подскажет, какая погода в разных городах Казахстана сейчас или какой прогноз на выходные. В дальнейшем количество сценариев использования виртуального ассистента на казахском языке увеличится.

Сергей Мельник, руководитель «Алисы» и умных устройств «Яндекса»: «Мы адаптируем наши ключевые технологии под международные рынки. «Алиса» на казахском — важный шаг для развития виртуального помощника в Казахстане. Это позволит улучшить пользовательский опыт в регионе. Мы продолжим развивать виртуального ассистента на казахском, чтобы местным жителям было удобнее им пользоваться».

Чтобы «Алиса» могла понимать запросы и давать качественные ответы на казахском, ее обучили на большом объеме данных, в том числе на тысячах вручную переведенных диалогов и сотнях часов аудиозаписей. Они были подготовлены с помощью носителей языка и редакторов.

Виртуальный помощник на национальном языке доступен на территории Казахстана. Казахоязычная «Алиса» работает на технологиях, предоставленных центром разработки виртуальных ассистентов и робототехники «Алисы».

«Яндекс» последовательно локализует свои сервисы в Казахстане. Осенью 2023 г. компания запустила перевод видео на казахский язык в «Браузере» и приложении «Яндекс с Алисой», а также быстрые ответы на казахском в «Поиске». На национальном языке доступны и другие сервисы компании — «Такси», «Еда», «Доставка» и «Карты».

***

«Алиса» — виртуальный помощник «Яндекса». Она умеет отвечать на вопросы, подбирать музыку, помогать в повседневных делах и управлять умным домом. У нее свой характер и чувство юмора, она способна поддержать разговор, придумать слоган или сказку. В основе работы виртуального помощника лежат нейронные сети. «Алиса» (на русском языке) доступна в умных устройствах, приложениях и сервисах «Яндекса», а также в устройствах партнеров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти тайком заблокируют спецпротокол VPN для обхода блокировок. Последствия для Рунета могут оказаться разрушительными

Yandex полностью избавляется от «Яндекса». Российские олигархи не хотят видеть в нем иностранцев

Мессенджер iMessage для iPhone заработал на Android против воли Apple. Без обмана не обошлось

Российский бизнес размещает рекламу в запрещенных Facebook* и Instagram*

Россию отключают от международной доменной зоны .aero

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense RS840N4AIF: умный холодильник для большой семьи

Обзор ноутбука Digma Pro Fortis M: «рабочая лошадка» в офисе и дома

Управляем рутиной: лучшие приложения и сервисы для работы

Показать еще

Наука

Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками

Угроза из бездны: в самой глубокой океанской впадине Земли обнаружен новый вирус

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям
Показать еще