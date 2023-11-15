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Бизнес увеличит узнаваемость товаров, услуг и брендов с новыми инструментами «VK рекламы»

В «VK рекламе» появились инструменты для роста узнаваемости бизнеса. Статичные объявления и видеореклама помогут охватить как можно больше целевых пользователей, эффективно расходуя бюджет на продвижение. Об этом CNews сообщили представители VK.

«В «VK рекламе» были доступны преимущественно перформанс-инструменты. Их алгоритмы учитывают задачи рекламодателя и специфику кампаний, чтобы принести как можно больше целевых результатов здесь и сейчас: продаж, заявок, установок приложений и так далее, — сказал директор по продукту «VK реклама» Яков Стинский. — Теперь на новой платформе бизнес может решать и долгосрочные задачи построения и развития бренда. Увеличивать узнаваемость, лояльность и в конечном итоге — еще эффективнее влиять на конверсии».

В кабинете «VK рекламы» доступен новый раздел — «Узнаваемость и охват». Для запуска продвижения необходимо добавить в рекламную кампанию изображения, текст и готовые видео. Алгоритмы адаптируют их под места размещения на проектах VK с аудиторией более 98 млн пользователей в месяц и в рекламной сети, объединяющей сотни тысяч приложений и сайтов. Реклама покажется как нативно на площадках — out-stream, так и внутри основного видеоконтента — in-stream.

В настоящий момент в медийных кампаниях доступна оплата за CPM — 1000 показов рекламы. Бизнес может выбрать, как использовать бюджет и конкурировать с другими кампаниями в аукционе. Есть три варианта: установить фиксированную цену за 1000 показов, ограничить ее верхнюю планку или дать возможность алгоритмам охватить как можно больше целевых пользователей в рамках бюджета.

На этапе настройки продвижения в рекламном кабинете можно дополнительно подключить верификацию видимости рекламы от внешних партнеров. Инструмент проверяет, соответствует ли показ рекламы международным стандартам. Хотя бы 50% объявления должно транслироваться пользователю в течение не менее одной секунды для баннера, и двух секунд — для видео.

Бизнес также может ограничить частоту показа рекламы на пользователя — на уровне всей кампании или отдельных групп объявлений. В будущем возможности охватных кампаний в «VK рекламе» расширятся.

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