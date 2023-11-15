«Мегафон» ускорил интернет в Академическом районе Екатеринбурга

Инженеры «Мегафона» запустили новое телеком-оборудование и модернизировали существующие объекты связи в густонаселенном районе Екатеринбурга – Академическом. Более уверенный сигнал связи и быстрый мобильный интернет четвертого поколения будут доступны жителям и гостям новостроек, а также посетителям одноименного торгового центра.

Академический входит в список самых качающих районов мегаполиса. Объем передачи данных за год здесь увеличился более чем на 20%. Как показывает обезличенная статистика с базовых станций оператора, обслуживающих территорию жилых комплексов, особенный спрос на звонки и мобильный интернет наблюдается вечером в будни и в выходные дни. Здесь увеличивается число пользователей мобильных услуг, пропорционально растёт объем звонков и интернета.

Самыми востребованными занятиями в глобальной сети обычно становятся просмотр видеороликов, общение в соцсетях и мессенджерах, запросы в поисковых системах и музыкальные сервисы.

Специально для комфорта жителей инженеры «Мегафона» запустили здесь новую базовую станцию с поддержкой скоростного интернета 4G. Оборудование работает как в среднечастотном, так и в высокочастотном диапазонах, что гарантирует широкий радиус распространения сигнала, отличное проникновение в закрытые помещения и высокие скорости передачи данных. Улучшения можно заметить в районе улиц Краснолесья, Вильгельма де Генина, Павла Шаманова и Академика Сахарова. Кроме того, уровень сигнала стал выше в Преображенском Парке и торговом центре «Академический».

«Екатеринбург – динамичный город, где оперативно появляются новостройки и заселяются новые кварталы. Мы отслеживаем нагрузку на сеть и принимаем меры, чтобы в самых качающих местах жителям по-прежнему были доступны высокие скорости интернета в смартфонах и планшетах. По результатам замеров, сделанных аналитиками компании, максимальные скорости передачи данных в городе сегодня могут достигать 90 Мбит/с», – сказал технический руководитель «Мегафона» в Свердловской области Яков Пахоми.

Ранее техническая служба оператора определила 100 локаций Свердловской области, где были построены новые телеком-объекты и проведен серьезный апгрейд существующих.