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Начать в смартфоне, продолжить с компьютера: пользоваться черновиками заявлений на mos.ru стало удобнее

На портале mos.ru обновили панель управления черновиками заявлений на получение электронных услуг. Теперь горожане при необходимости могут прервать заполнение заявки и продолжить в любое время. При этом им не потребуется вводить заново все данные: информация в черновике сохранится автоматически. Также у пользователей появилась возможность начинать заполнение заявки на одном устройстве, а продолжать — на другом. В документе не нужно повторно указывать информацию: система предложит заявителю продолжить с того места, где он остановился в прошлый раз. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Работа над совершенствованием черновиков заявлений на портале mos.ru ведется с 2020 г. Благодаря этому пользователи могут начать заполнение заявки на услугу со смартфона или планшета, а закончить — на компьютере, и наоборот. Черновик заявления со всеми внесенными данными сохранится автоматически, пользователь сможет продолжить заполнение в любое время», — сказали представители ДИТ Москвы.

При модернизации панели управления черновиками разработчики ориентировались на пожелания пользователей, которые определили по итогам специального исследования. Благодаря этому теперь горожане могут перейти к черновикам заявлений в личном кабинете на портале mos.ru. Для этого зарегистрированным пользователям необходимо навести курсор на свое имя в правом верхнем углу экрана и выбрать раздел «Черновики». На его странице сейчас отображаются все сохраненные черновики заявлений. Тем, кто захочет найти конкретный документ, следует воспользоваться поиском по названию услуги или дате заполнения. Помимо этого, у заявителей появилась возможность придумывать названия своим черновикам. Это позволит быстрее искать документы и экономить время. Чтобы воспользоваться такой опцией, нужно нажать на кнопку «Переименовать». Срок хранения черновиков на mos.ru составляет 40 календарных дней.

Еще одно новшество состоит в том, что после отправки заявлений на портале автоматически создаются их шаблоны со всей внесенной ранее информацией. Использовать такие сохраненные формы удобно при повторной подаче заявлений. В этом случае горожанам остается внести в свои заявки лишь необходимые изменения, а заполнять их целиком не нужно. Чтобы открыть шаблон документа и начать повторное заполнение, следует нажать на кнопку «Использовать как шаблон». А если тот или иной черновик больше не актуален, его можно удалить.

На портале mos.ru насчитывается более 200 услуг для физических и юридических лиц, для получения которых требуется пошаговое заполнение заявления и действует сохранение черновиков. Например, москвичам с помощью сохраненных шаблонов документов проще оформить охотничий билет, парковочное разрешение или ежемесячное пособие на детей. Предпринимателям черновики заявлений облегчают оформление порубочного билета, подачу заявки на строительство, регистрацию самоходной техники и др.

Всего на mos.ru пользователям доступно более 400 электронных услуг и сервисов. Они связаны с управлением домом, заботой о здоровье, образованием, транспортом, социальной поддержкой и другими сферами. Цифровые услуги и сервисы москвичи могут получить в любое время и не выходя из дома.

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