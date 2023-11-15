«Облако» и «Почта Mail.ru» избавят пользователей от цифрового мусора

«Облако» и «Почта Mail.ru» представили новую функциональность, которая поможет избавиться от цифрового мусора и удалить до 200 ненужных файлов за раз. Оперативно очистить место в облачном и почтовом сервисах можно в семи разделах: «Большие файлы», «Видео», «Прочитанные письма», «Рассылки», «Большие входящие письма», «Спам Почты» и «Корзина Почты».

Перед удалением пользователю будет предложен предварительный просмотр и подробная аналитика каждого из разделов, чтобы избежать случайного стирания нужных писем или файлов.

К запуску новой функциональности «Почта» и «Облако Mail.ru» совместно со «Здоровьем Mail.ru» опросили читателей на тему взаимосвязи ментального здоровья и чистки устройств от цифрового мусора. В опросе приняли участие более 8 тыс. человек. 41% пользователей чистят свои гаджеты от ненужного в среднем один раз в неделю. В то время как чуть более 45% читателей используют функциональности сервисов или иные программы для удаления ненужных файлов со своих смартфонов, планшетов и компьютеров. Всего 73% из них чувствуют взаимосвязь своего ментального здоровья и чистоты своего цифрового пространства. Большинство опрошенных отметили, что после удаления ненужных файлов у них повышается настроение — 55%.

«Данный эффект повторяет то же ощущение у людей, что и от уборки в квартире. Когда выкидываешь ненужное — легче дышится. И наоборот, хранение чего-то, чем не пользуешься (вещи или файлы) забирает личностный, ментальный ресурс нашего внимания, который ограничен. Получается, что очистка памяти устройства приводит к повышению эффективности нашей, человеческой оперативной памяти», — сказал Михаил Хорс, практикующий психолог, кандидат наук, писатель.