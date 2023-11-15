«Ростелеком» на Южном Урале открыл юбилейную базовую станцию связи в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»

В деревне Абдырова Аргаяшского района Челябинской области состоялась открытие сотой базовой станции связи «Ростелекома». Объект построен провайдером по федеральной программе устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Качественный мобильный интернет и голосовая связь стандартов LTE/4G предоставляется жителям населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Теперь жители 100 населенных пунктов Южного Урала, включая деревню Абдырова, могут пользоваться современными информационными ресурсами и цифровыми сервисами наравне с горожанами. Юбилейная станция связи названа в честь легендарного нападающего, заслуженного мастера спорта, воспитанника ХК «Трактор» Валерия Карпова. В мероприятии по открытию вышки приняли участие представители правительства и законодательного собрания Челябинской области, руководства района, провайдера, а также семьи легендарного хоккеиста.

Александр Козлов, заместитель губернатора Челябинской области: «С 2021 г. в рамках федерального проекта “Устранение цифрового неравенства" в Челябинской области продолжается строительство базовых станций связи. Жители Аргаяшского района очень активно голосуют за выбор населенных пунктов, где появится сотовая связь и мобильный интернет 4G. В 2024 г. в планах строительство сетей связи еще в 33 поселениях и деревнях Южного Урала».

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Для того чтобы южноуральцы могли дистанционно учиться, пользоваться телемедициной, онлайн-банкингом, а также общаться с родственниками и друзьями в мессенджерах или социальных сетях, специалисты “Ростелекома” в рекордные сроки проложили на территории Южного Урала около 450 километров оптического кабеля. До конца года связь появится еще в четырeх населенных пунктах Южного Урала – Бурханкуле, Михирях, Новобаландино и Осиповке».

Татьяна Карпова, близкая родственница хоккеиста: «Мы глубоко тронуты тем, что юбилейная базовая станция связи была названа в честь Валерия Карпова. Он был очень деятельным, энергичным спортсменом, а кроме того, человеком, который принимал активное участие в общественной жизни и приветствовал развитие передовых технологий».

Список населенных пунктов Южного Урала, в которых провайдер установит вышки связи, будет опубликован на портале «Госуслуг».

Базовые станции подключают преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, что позволяет передавать данные на высокой скорости, а также существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой. Телекоммуникационный мобильный оператор Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку станций и поставляет оборудование для строительства.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов.