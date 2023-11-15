CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Trivio внедрил возможность расчета углеродного следа

Сервис по организации командировок Trivio добавил функцию расчета углеродного следа для каждой оформленной поездки. Новый инструмент позволит клиентам пользоваться подробной отчетностью по выбросам CO2, что обеспечит возможность корректировать план командировки в соответствии с данными о предыдущих поездках и сокращать негативное влияние на окружающую среду. Об этом CNews сообщили представители Trivio.

Для российского рынка бизнес-тревел это решение — шаг к содействию устойчивому развитию в сфере туризму. Теперь деловым путешественникам доступна аналитика для различных сегментов поездки — отелей, авиа, ж/д и трансферов. Все сведения основаны на международных стандартах: Hotel Sustainability Benchmarking Index 2023, Greenhouse gas reporting и др.

«Мы в Trivio убеждены, что каждый из нас несет ответственность за сохранение окружающей среды. Мы добавили функцию расчета углеродного следа, чтобы помочь нашим клиентам в планировании более экологичных деловых поездок. Мы надеемся, что Trivio внесет свой вклад в международную экологическую миссию», — сказал генеральный директор Trivio Евгений Синица.

Калькулятор в Trivio автоматически рассчитывает углеродный след и показывает статистику по всем видам услуг. Формулы включают все необходимые параметры, влияющие на выброс CO2. Это дает возможность получить сведения об углеродном следе и уменьшать степень влияния командировок на климат России и планеты.

***

Trivio — онлайн-сервис по организации деловых путешествий, который позволяет компаниям автоматизировать и оптимизировать процесс командировок. Основан в 2020 г. К сервису подключено свыше 1700 компаний, которые ежедневно бронируют более 5000 командировок.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти тайком заблокируют спецпротокол VPN для обхода блокировок. Последствия для Рунета могут оказаться разрушительными

Yandex полностью избавляется от «Яндекса». Российские олигархи не хотят видеть в нем иностранцев

Мессенджер iMessage для iPhone заработал на Android против воли Apple. Без обмана не обошлось

Российский бизнес размещает рекламу в запрещенных Facebook* и Instagram*

Россию отключают от международной доменной зоны .aero

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense RS840N4AIF: умный холодильник для большой семьи

Обзор ноутбука Digma Pro Fortis M: «рабочая лошадка» в офисе и дома

Управляем рутиной: лучшие приложения и сервисы для работы

Показать еще

Наука

Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками

Угроза из бездны: в самой глубокой океанской впадине Земли обнаружен новый вирус

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям
Показать еще