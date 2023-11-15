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«Яндекс» запустил стратегию «Рост целевых действий на сайте»

Новая стратегия медийной рекламы позволит растить заявки и заказы на сайте. Стратегия «Рост целевых действий на сайте» доступна в режиме бета-тестирования. Стратегия поможет вам привлечь новые конверсии от пользователей, которые контактировали с медийной рекламой. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новая стратегия медийной рекламы обеспечит рекламодателям не только охваты, но и комплексный brandformance-эффект. Кроме того, в бета-версии нет ограничений по бюджету, что удобно как для небольших компаний, так и крупных бизнесов.

Показы рекламы будут в приоритете подбираться для тех пользователей, которые после рекламного контакта с большей вероятностью совершат целевое действие. Таким образом, «Директ» найдет ту аудиторию, которая не совершила бы целевое действие без контакта с рекламой.

Оценить результаты продвижения поможет новое исследование Target Lift — оно покажет, насколько увеличилось количество целевых действий после запуска рекламной кампании. В основе исследования — сравнение двух групп: той, которая видела рекламу, и той, которая не контактировала с объявлением. Target Lift показывает, как меняется количество целевых действий среди тех, кто видел рекламу, по сравнению с контрольной группой. По данным эксперимента, медианный прирост целевых действий среди всех кампаний, протестировавших стратегию, составил 47%. Чтобы запустить исследование, длительность кампаний должна быть не менее семи дней, а перед их стартом необходимо настроить от одной до пяти целей в «Метрике».

«По нашим данным, в 93,9% случаев люди, которые видели медийную рекламу, приносят бизнесу больший доход на пользователя, чем те, кто не видел объявления. Новая стратегия позволяет медийной рекламе работать еще более целенаправленно — контактировать с теми, кто вероятнее всего купит рекламируемые товар или услугу благодаря такому контакту. Это отличный пример синергии медийной и перформанс-рекламы, которая помогает не только построить имидж, но и ускорить темп продажи определенных товаров», — отметила руководитель отдела по развитию медийных проектов в «Яндекса» Екатерина Одинцова.

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