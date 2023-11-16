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«Летай» продолжает ускоряться: качество 4G улучшилось в городах и поселках Татарстана

В октябре 2023 г. для абонентов «Летай», среди которых жители многоквартирных домов и частного сектора, а также посетители центрального рынка Казани, мобильный интернет стал стабильнее, а скорость передачи данных выше. Об этом CNews сообщили представители «Таттелекома».

За прошедший месяц оранжевый оператор увеличил зону покрытия сети на 22 базовых станциях (БС). Всего модернизацию площадок связи провели в 15 населенных пунктах, это позволило ускорить мобильный интернет до двух раз в ряде районов. Так, в Казани улучшили качественные характеристики сети на ул. Кулагина и в центральной части города – на территории Колхозного рынка с высокой среднесуточной посещаемостью. Модернизированы БС в пригородных активно заселяющихся поселках Салмачи и Вишневка.

В Набережных Челнах добавили приемопередатчики на базовые станции, обслуживающие 59-й комплекс и дома на ул. Низаметдинова. Качество связи повысилось для абонентов «Летай», проживающих в этом районе или находящихся на территориях школы, МФЦ, магазинов или медицинских организаций. Также после модернизации площадок связи мобильный интернет набрал скорость в Арском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Пестречинском, Сабинском районах республики.

Как отметили в «Летай», в октябре 2023 г. оператор также сконцентрировался на увеличении скорости в небольших населенных пунктах за счет оптимизации имеющегося оборудования. Для стабилизации сигнала сотовой связи компания устанавливает в сельских районах дополнительные передатчики, мощности которых могут обеспечить бесперебойную работу сети и быстрый доступ в интернет для жителей малых отдаленных поселений.

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