В промышленном центре Саратовской области модернизировали телеком-инфраструктуру

Скорость мобильного интернета в жилых кварталах, вблизи учреждений социальной сферы, производственных и энергетических комплексов Балаково увеличилась до 30%. Для этого инженеры «Мегафона» провели рефарминг всех базовых станций города. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Специалисты «Мегафона» перенастроили оборудование таким образом, что диапазон 1800 МГц стал в большей степени использоваться для LTE, чем для 2G. Работы позволили обеспечить абонентов не только голосовой связью, но и скоростным мобильным интернетом.

Балаково называют промышленно-энергетическим центром Поволжья. В городе сосредоточены крупнейшие предприятия, такие как атомная электростанция, гидроэлектростанция, металлургический завод, а также активно развиваются предприятия ИТ-индустрии. Город находится в 180 километрах от областной столицы на левом берегу Волги. Через Балаковский судоходный канал регулярно курсирует речной транспорт — пассажирские и грузовые суда. Также здесь строится крупнейший со времен СССР порт.

В Балаково живут интернет-активные пользователи: по суммарному data-трафику их обгоняют только жители и гости Саратова. За октябрь 2023 г. балаковцы загрузили свыше полутора терабайт данных — объем 180 тыс. полнометражных фильмов в HD-качестве. По сравнению с октябрем 2022 г. трафик вырос на 26%.

«Мы фиксируем рост использования цифровых сервисов в Балаково, особенно во время навигации. Нам важно предоставлять своим клиентам доступ к качественным услугам связи дома, на отдыхе и в пути. Для удовлетворения растущих потребностей абонентов инженеры улучшили конфигурацию сети на городских телеком‑объектах, чем увеличили пропускную способность сети и, как следствие, скорость мобильного интернета», — сказал руководитель технического отдела «Мегафона» в Саратовской области Илья Новичков.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.