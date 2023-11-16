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«Яндекс карты» покажут новые подробности о городе

В «Яндекс картах» теперь доступно больше деталей о местах и организациях в городе — чтобы людям было проще выбрать подходящие. Метки мест на карте стали нагляднее, а в карточках появились сторис с подробностями — их составляет нейросеть YandexGPT. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

У меток мест, которые служат городскими ориентирами, например музеев, храмов или театров, появились фотографии — по ним легко узнать здание в жизни. А к меткам организаций добавились краткие описания: к примеру, «вьетнамская кухня» или «авторские коктейли». Их составляет YandexGPT на основе отзывов пользователей. Описания позволяют быстро получить представление о месте. Если нажать на метку, «Яндекс карты» покажут другие места из этой же категории в радиусе двух километров — чтобы можно было сравнить их друг с другом.

Обновились и карточки организаций. В них теперь есть видео, которые помогают больше узнать об интерьере и атмосфере места. Владельцы организаций и пользователи «Карт» уже загрузили около 650 тыс. видео для более чем 215 тыс. организаций.

Также в карточках появился раздел «Коротко о месте» — это интерактивные сторис, которые пишет YandexGPT. Нейросеть анализирует отзывы и выбирает самые характерные моменты. Из сторис можно узнать про главные особенности места, а если оно заинтересовало — построить до него маршрут, позвонить или перейти на сайт.

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