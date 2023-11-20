«Яндекс путешествия» запускают возможность бронирования отелей с отложенным платежом

«Яндекс путешествия» запустили возможность отложенного платежа за отели. Опция позволяет пользователям заранее забронировать номер по стоимости на дату бронирования, а оплату произвести ближе к дате заезда. Предложенная функция позволит путешественникам зафиксировать расходы на проживание заблаговременно. Для этого достаточно внести минимальную сумму от 1 руб., а остаток суммы погасить онлайн на сервисе перед началом поездки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Гибкий подход к планированию расходов на путешествия крайне важен. А после пандемии потребность в таких инструментах значительно выросла — сказал Евгений Абрамзон, директор по продукту «Яндекс путешествий». — Отложенный платеж при бронировании отеля поможет запланировать поездку на длительное время вперед — вплоть до года. В том числе в тарифах с возможностью бесплатной отмены».

По предварительным данным, опция пользуется повышенным спросом при бронировании отелей на популярных направлениях — например, в Сочи или Санкт-Петербурге. Также функция востребована среди семей с детьми, которым подходят не все варианты размещения — они заранее могут выбрать удобный номер и не столкнуться с неприятными сюрпризами при заселении. Отелям же новая опция позволит получить больше броней с теми же условиями по оплате без дополнительных действий и рисков.

Не пропустить оплату бронирования перед поездкой поможет автосписание — если пользователь забудет внести остаток, списание необходимой суммы произойдет автоматически с указанной карты. Перед этим придут уведомления в приложении и сообщение на номер телефона с предупреждением о будущей операции. Это позволит проконтролировать наличие денег на карте и в дальнейшем завершить оплату проживания. Забронировать отели можно на сайте и в мобильном приложении. Для оплаты подойдет карта любого российского банка. Пользователи «Яндекс путешествий» получают кешбэк до 20% от суммы бронирования баллами «Яндекс плюса» — их можно тратить в других сервисах «Яндекса».

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«Яндекс путешествия» помогают планировать поездки по России и миру. Здесь можно забронировать отель, найти билет на поезд, автобус или самолет. Сервис позволяет сравнить цены на разных площадках и выбрать самый выгодный вариант. Каждый месяц «Яндекс путешествиями» пользуются более 20 млн человек.