Гостей Кировской области будет встречать цифровой гид МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске онлайн-путеводителя по знаковым местам Кировской области. При въезде в регион туристы будут получать приветственную SMS со ссылкой на цифровой гид от МТС Travel. В нем можно найти главные достопримечательности региона, подборку лучших отелей и ресторанов, а также советы от местных жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Путеводитель проведет туристов по основным локациям региона, обязательным к посещению. Среди них – Вятский палеонтологический музей, село Великорецкое и озеро Шайтан. Онлайн-гид расскажет о визитных карточках Кировской области – Музее дымковской игрушки, Художественном музее имени Васнецовых, подскажет, где можно найти кикимор и увидеть скелеты древних ящеров.

Для любителей необычных мест и национальной кухни есть целый раздел, посвященный особенным кировским блюдам, среди которых помакуша, вятские блины, осердница и другие. Для юных туристов также подобраны места отдыха – от динопарка в Котельниче до музеев мороженого, леденцов и шоколада.

«Сегодня Кировская область привлекает все больше туристов. Это связано и с празднованием большого юбилея города в следующем году, и с растущим интересом россиян к территориям своей страны. Онлайн-путеводитель от МТС Travel поможет спланировать путешествие в наш регион на любой вкус и при любых возможностях. Получив ссылку в приветственном SMS-сообщении, гость сразу же увидит многообразие вариантов для отдыха и, надеемся, оценит простоту и удобство использования нашего цифрового гида», - сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

Воспользоваться онлайн-путеводителем от МТС может любой желающий, вне зависимости от оператора связи.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.