МТС оцифровала учебу студентов и курсантов МГУ им. адмирала Г.И. Невельского

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского доступом к платформе для онлайн-коммуникаций и обучения «МТС линк». Российский сервис поможет крупному дальневосточному вузу организовать дистанционные лекции для студентов и проводить онлайн-конференции различного уровня. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Преподавателям университета доступны опции, необходимые для комфортного проведения лекций и семинаров: использование онлайн-доски, демонстрация контента, отслеживание вовлеченности и посещаемости студентов. С помощью платформы также можно проводить классные часы и родительские собрания, что особенно актуально для родителей иногородних студентов.

Платформа «МТС линк» обеспечивает любые виды коммуникаций для области образования. Платформа имеет интуитивно понятный интерфейс и функции, необходимые для проведения удаленных встреч и совещаний: демонстрацию слайдов и видеоконтента, работу в едином виртуальном пространстве. Организаторам видеоконференций и вебинаров доступна статистика с данными о количестве просмотров, участниках мероприятия, их вовлеченности, времени пребывания в онлайне. Одновременно к сессии могут подключиться до 5000 слушателей и 30 спикеров.

«Цифровая платформа «МТС линк» – полностью российский продукт, серверная инфраструктура компании расположена на территории России. Компания уделяет большое внимание информационной безопасности. Интерфейс программы на русском языке, а техподдержка сервиса оказывается 365 дней в году 24 часа в сутки. Благодаря своим преимуществам, в Приморском крае платформа находит особенно активное применение в образовании, культуре и медицине. Так, наше решение уже используется в нескольких образовательных и медицинских учреждениях. Также на платформе «МТС линк» проходили консультации для талантливых приморцев, желающих поступить в ГИТИС», – отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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«Вебинар технологии» (бренд «МТС линк») — российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы. «МТС линк» предлагает решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, организации смешанного обучения, а также проведения крупных виртуальных и гибридных мероприятий. Сервисы зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России. За год на платформе проходит около 2 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн участников.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4 700 магазинов в России.