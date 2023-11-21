Разработчики смогут загружать видео, тестировать оплаты и анонсировать события в RuStore

Российский магазин приложений RuStore запускает новые возможности для разработчиков, которые упростят процесс управления и тестирования приложений, а также позволят повысить количество скачиваний. Об этом CNews сообщили представители VK.

В RuStore появляется новый формат фичеринга — внутриигровые события. В разделе «Интересное» появятся баннеры с анонсом события от разработчиков с указанием даты, описания и ссылкой на приложение. Это позволит привлечь дополнительное внимание пользователей и увеличить количество скачиваний и платежей в приложениях и играх.

Другой способ повысить конверсию — загрузка видео в карточку приложений. Разработчики уже сегодня при публикации приложения могут добавить ссылку на видео, которое отобразиться у пользователей в карточке приложения в разделе со скриншотами. Загрузить видео можно из любого популярного видеохостинга.

Для проверки встроенных покупок с помощью тестовых банковских карт запустят Sandbox. Обновление позволит безопасно тестировать платежную интеграцию без необходимости проводить операции с реальными деньгами. Разработчики смогут в любой момент переключаться между реальными и тестовыми покупками.

Скоро у разработчиков появится возможность загружать приложения в формате Android App Bundle (AAB). Этот универсальный формат учитывает возможности смартфона и автоматически адаптируется под них. Это упростит разработчикам публикацию и управление приложением в RuStore, а пользователи смогут быстрее скачивать понравившийся контент, поскольку благодаря новому формату размер приложений станет меньше.