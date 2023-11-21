Туристов в Тобольске встретит цифровой гид от МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила онлайн-путеводитель для гостей Тобольска. Путешественники, приезжая в древнюю столицу Сибири, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид от МТС Travel. В нем можно найти информацию о знаковых местах и туристических «магнитах» города, а также рестораны с авторской и старосибирской кухней. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровой путеводитель поможет гостям быстро сориентироваться в Тобольске и спланировать оптимальный маршрут по историческим достопримечательностям города. В первую очередь гид предлагает гостям познакомиться с единственным каменным Кремлем за Уралом, Гостиным двором, Софийско-Успенским собором, а также тюремным замком, где содержались Федор Достоевский и Николай Чернышевский. Туристы узнают о деревянной волшебной лестнице Прямского взвоза, где можно загадать желание, преодолев все 198 ступеней, а в Доме мастеров научатся валять из шерсти и работать на гончарном круге. А если останется свободное время, по указанным в путеводителе координатам можно добраться до Чувашского мыса и посмотреть на место битвы Ермака с ханом Кучумом.

Подборка интересных мест подскажет, в каких локациях можно оценить великолепные виды на Иртыш и сделать красивое фото на закате, куда сходить с детьми и где снять жилье. Также в гиде даны рекомендации, какие блюда стоит обязательно попробовать. Например, уху с «нефтью», которую готовят только в Тюменской области, щучьи котлеты, строганину из нельмы, соленые грузди, мороженое с олениной и даже сибирские ромовые бабы по рецепту XVII века.

«По данным нашей Big Data c каждым годом число туристов в Тобольске растет. На родину великого ученого Дмитрия Менделеева едут не только жители соседних регионов, но и центральной части России. Приезжая в командировку или отдохнуть, с помощью цифрового гида МТС они не только смогут лучше узнать город, познакомиться с его богатым историческим наследием, приобрести сувениры на память, но и почувствовать сибирское гостеприимство. Уверена, что впечатления от нашего края путешественникам запомнятся надолго», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Воспользоваться гидом МТС Travel по прямой ссылке могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях города, материалами об истории, традициях и культуре Тобольска.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4 700 магазинов в России.