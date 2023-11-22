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Интернет-магазины могут анализировать продажи и прогнозировать доход с помощью MyTracker

MyTracker запустила новое решение для сервисов электронной коммерции. Оно поможет анализировать статус оформленных на сайте заказов и потенциальный доход, а также оценивать влияние рекламы в разных каналах на выручку.

Инструмент отражает статистику продаж по нескольким параметрам: названиям, поставщикам, категориям, брендам и другим характеристикам. Это позволяет эффективнее планировать закупку товаров и развитие интернет-магазина. Бизнес может оценить, какие позиции и через каких партнеров заказывают чаще, и отдавать предпочтение им.

Интернет-магазинам доступна статистика по ключевым событиям на сайте: оформленным заказам, оплаченным и отмененным. На базе этих данных в MyTracker строится доход по прогнозируемому, фактическому и упущенному доходу.

Решение позволяет сравнивать заказы пользователей, перешедших на сайт интернет-магазина из рекламы в разных каналах. С помощью этого параметра проще оценить, как окупаются инвестиции в продвижение и какие площадки работают эффективнее для привлечения клиентов.

Новый инструмент MyTracker можно использовать как самостоятельный инструмент, так и в интеграции с привычными системами аналитики для интернет-магазинов. Прогнозы дохода по заказам доступны в разделе «Оперативный отчет», по товарам — в «Конструкторе отчетов».

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