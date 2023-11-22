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«Контур.недвижимость» поможет застройщикам зарегистрировать право собственности на дольщиков

В сервисе «Электронная приемка объектов» появилась новая функция: первичная регистрация права. Теперь застройщики могут подавать заявления в Росреестр за дольщиков онлайн. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.недвижимость» продолжает развивать решение для застройщиков, которое автоматизирует процесс передачи ключей. В сервисе «Электронная приемка объектов» появилась возможность проводить первичную регистрацию прав собственности на дольщиков.

Регистрация права собственности — последний этап сдачи объекта недвижимости. Обычно все сложности этого процесса ложатся на самих дольщиков. Им нужно подготовить документы и дважды посетить МФЦ: чтобы подать заявление, а затем забрать результирующие документы. При этом приходится подстраиваться под график работы многофункционального центра и отпрашиваться с работы, чтобы попасть на прием.

Но регистрацию может взять на себя и сам застройщик. По закону он имеет право подавать документы в Росреестр за дольщика даже без доверенности (ч. 6 ст. 16 ФЗ-214). Теперь он может сделать это онлайн сервисе «Электронная приемка объектов».

Застройщику нужно указать сведения о дольщике и приложить акт приема-передачи объекта в формате PDF. Сервис автоматически формирует заявление на регистрацию, которое нужно подписать квалифицированной электронной подписью.

Когда ведомство зарегистрирует первичное право, дольщик получит уведомление на электронную почту. В письме будет электронная выписка из ЕГРН — она доказывает, что теперь квартира официально принадлежит ему. Застройщик может отслеживать статусы регистрации по всем объектам в личном кабинете.

«Контур.недвижимость» интегрирована с Росреестром: документы отправляются в ведомство по защищенному каналу связи.

Константин Ташлыков, руководитель «Контур.недвижимости»: «Регистрация права за дольщика позволит застройщику повысить качество и стоимость услуг, а также увеличить NPS — индекс потребительской лояльности. Дольщикам не придется самостоятельно готовить документы и посещать МФЦ. Они смогут оформить объект на себя в тот же день, что и подпишут акт приемки».

Сервис «Электронная приемка объектов» помогает застройщикам сдавать объекты быстрее. Пользователи сервиса могут записывать дольщиков на приемку без участия человека, фиксировать замечания по объектам в смартфоне и передавать их субподрядчикам, а также проводить первичные регистрации на свои юрлица или дольщиков.

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

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