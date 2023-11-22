LTE по заявкам: 10 воронежских деревень и сел получили собственные вышки мобильной связи

ПАО «МТС», цифровая экосистема, и Министерство цифрового развития Воронежской области объявляют о завершении проекта по обеспечению связью малых населенных пунктов в семи районах региона. Высокоскоростной интернет LTE появился в 10 удаленных населенных пунктах, в каждом из которых проживает от 100 до 1000 человек. В общей сложности впервые доступ к сети LTE получили более 6,5 тыс. воронежских сельчан. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В ноябре 2023 г. доступ к устойчивой голосовой связи и мобильному интернету впервые получили жители 10 малых населенных пунктов Новоусманского, Верхнехавского, Острогожского, Нижнедевицкого, Аннинского, Подгоренского, Верхнемамонского, Каменского и Репьевского районов. Ранее здесь не было стабильного покрытия услугами подвижной радиотелефонной связи, и жителям деревень и сел приходилось ловить сигнал, поднимаясь на крышу дома или ближайшие возвышенности.

Строительство новых вышек связи в сельской местности реализовано в рамках регионального проекта цифровизации труднодоступных населенных пунктов. Компания МТС, выигравшая гостендер, выступила генеральным подрядчиком проекта.

«Работа в малых населенных пунктах для нас, в первую очередь, важный социальный проект. Всегда очень интересно заходить первым оператором в населенный пункт, где ранее не было вообще никакой связи. Конечно, это всегда праздник для молодежи. Однако зачастую в небольших селах проживают пожилые люди, которым вроде бы нужна только голосовая связь. Но очень часто бывает так, что со временем бабушки и дедушки при наличии доступа в интернет начинают активно им пользоваться: общаться со своими городскими детьми и внуками по видеосвязи, записываться на прием к врачу через сервис госуслуг или делиться собственным урожаем в Одноклассниках. Приход стабильной и качественной связи всегда меняет жизнь в населенном пункте – школьники успешно используют интернет в учебе и для развлечений, взрослые получают дополнительную возможность удаленного заработка, а точки доставки онлайн-маркетов открываются прямо в деревенских универмагах», – сказал директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.

В рамках проекта по обеспечению связью малых населенных пунктов сеть LTE появилась на территории 12 малых сельскохозяйственных предприятий, занимающихся животноводством, растениеводством и обслуживанием аграрной техники. При помощи интернета фермерские хозяйства получают возможности расширения каналов сбыта своей продукции, внедряют системы товарно-кассового учета и вносят данные в государственные информационные системы.

«Обеспечить качественной связью малые и удаленные села региона – непростая задача, которую мы реализуем шаг за шагом, постепенно подключая к связи и современным сервисам воронежские села, деревни и хутора. На регулярной основе министерство вместе с операторами связи ведет работу по сбору заявок от местных властей, жителей и предпринимателей из районов Воронежской области. Наличие постоянного интернета дает мощный импульс для развития малых населенных пунктов в целом и новые возможности для сельских жителей. Мы видим, как возрастает активность людей, в том числе и деловая», – отметил министр цифрового развития Воронежской области Денис Волков.

Проект по цифровизации труднодоступных малых населенных пунктов Воронежской области реализуется в регионе с 2017 г. За семь лет связь LTE появилась в 158 селах и деревнях с численностью жителей от 100 до 1000 человек во всех районах Воронежской области, а также в популярных туристических локациях региона, включая Воронежский государственный природный биосферный заповедник им. В.М. Пескова, байдарочные водные пути в Старой Чигле, старинные храмы в Нижней Катуховке, Мамоновке и др.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4 700 магазинов в России.