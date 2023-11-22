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МТС запустила продажу SIM-карт через Telegram

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске продаж SIM-карт в мессенджере Telegram. Пользователи смогут подобрать тариф, подключить экосистемную подписку МТС Premium со скидкой и оформить доставку SIM-карты прямо в боте. На первом этапе доставка будет осуществляться только по Москве в пределах МКАД, затем услуга будет масштабирована. В будущем у пользователей появится возможность выбрать в боте «красивый» номер, подключить eSIM, а также перейти в МТС от другого оператора. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Приобрести SIM-карту можно в боте Telegram: выбрать тариф, адрес и удобное время доставки. Подписание документов и оплата происходит по факту получения карты у сотрудника компании. Приобретая SIM через бот, клиенты могут оформить экосистемную подписку МТС Premium на год со скидкой: за 99 руб. в месяц вместо 249 руб.

На первом этапе пользователи могут купить через Telegram-бот только физическую SIM-карту, в дальнейшем список онлайн-услуг расширится: можно будет приобрести eSIM, выбрать «красивый» номер или перейти в МТС от другого оператора.

«Для нас как для технологической компании важно предоставлять клиентам самые современные способы получения продуктов и услуг. Российская аудитория Telegram – более 50 млн человек, большинство из них проводит в мессенджере несколько часов в день. Для пользователей это понятный и хорошо знакомый способ коммуникации с брендами, а теперь и возможность заказать SIM-карту и оформить экосистемную подписку прямо внутри мессенджера», - сказала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

По прогнозам МТС, продажа SIM-карт с помощью Telegram-бота позволит сократить нагрузку на колл-центры, связанную с обращениями по самостоятельной регистрации карт, на 30%, а также повысить лояльность клиентов за счет быстрого и качественного оказания услуги в удобном и привычном канале коммуникации.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4 700 магазинов в России.

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