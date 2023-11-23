2ГИС представил друзей на карте, 500 реалистичных зданий и обновленный навигатор

2ГИС представил новые возможности геосервиса: на картах теперь можно увидеть друзей, более 500 реалистичных 3D-моделей зданий, вести машину по трехмерным дорожным развязкам и строить маршрут до подъезда или нужной парковки. Для тех, кто больше любит читать — коротко текстом. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

2ГИС начал показывать друзей на карте — в геосервисе теперь можно обмениваться местоположением с родными и близкими. Это позволит видеть, где собираются друзья, наблюдать за их перемещением, обмениваться реакциями, чаще встречаться и всегда оставаться на связи.

Функция работает в мобильном приложении 2ГИС на iOS и Android и пока доступна только по ссылке-приглашению. После взаимного добавления в друзья в 2ГИС пользователи смогут увидеть, где находится друг, перекинуться эмодзи по пути на работу, посмотреть, какое новое место понравилось другу, или предложить встретиться, когда кто-то рядом — ежедневных поводов для связи с близкими много! «Друзья на карте» доступны пользователям бесплатно и без каких-либо подписок.

«В этом году мы сделали карты похожими на настоящий город, а теперь добавили им больше жизни, движения, тактильности. В 2ГИС можно смотреть, где находятся близкие. Спонтанно встретиться, если они рядом. В один клик построить маршрут к другу или просто узнать, где он, как дела. Благодаря «Друзьям на карте» проще оставаться на связи с родными и близкими. Как и в настоящей жизни, вы сами решаете, с кем быть рядом, делить время и место, а с кем не переходить черту приватности — вашу геопозицию увидят только те, кому вы это разрешили», — сказала продакт-лид 2ГИС Марина Коневских.

Кнопка «Бамп» — еще один способ добавить друга на карту: нужно рядом с ним вместе потрясти телефонами (у обоих друзей уже должна быть активирована новая функция)

Настройки сервиса друзей будут совершенствоваться и развиваться. До конца 2023 г. в приложении появится возможность управлять своей видимостью — можно будет «скрыться» с карты друга на время или навсегда.

Для того, чтобы включить «Друзей на карте», нужно обновить приложение до последней версии (или скачать его, если оно не было установлено) и пройти по специальной ссылке от друга или от 2ГИС. Без ссылки-приглашения подключить новый сервис пока нельзя.

Функция работает после разрешения отслеживания постоянной геопозиции в настройках операционной системы.

Друзья на карте уже доступны в последней версии мобильного приложения для iOS и Android.

Заботливый навигатор — уже на старте маршрута ясно, где лучше припарковаться

По данным 2ГИС, 93% водителей строят маршруты до зданий и уже на месте решают проблему выбора подходящей парковки или нужного подъезда. Неудивительно, ведь найти подъезд бывает непросто.

Когда здания впечатляют не меньше, чем поиск нужного подъезда

2ГИС давно знает все подъезды и парковки — и теперь навигатор научился извлекать из этого пользу: уже на старте маршрута он предложит водителю оптимальный вариант проезда к нужному месту и парковке. Если нужно доехать до жилого дома — подскажет путь к подъезду или ближайшим парковкам, если до коммерческих зданий — предложит выбрать парковку рядом. Пользователь сможет увидеть, какие парковки есть в радиусе 300 м от точки — платные, бесплатные, общедоступные, для клиентов или, например, только для резидентов бизнес-центра.

«Благодаря нашему навигатору с маршрутами до подъезда или парковки вы сможете выбрать лучший путь к месту назначения. Мы собираем детальные данные и наша задача — помогать людям экономить как можно больше времени с помощью максимально точных маршрутов», — сказал Сергей Кириллов, продакт-менеджер сервиса транспорта в 2ГИС.

Новые возможности навигатора уже доступны в мобильных приложениях 2ГИС для iOS и Android — во всех городах присутствия сервиса.

2ГИС запустил карты нового поколения и продолжает их развивать, летом представил реалистичные здания и парки, осенью — трехмерные дорожные развязки, мосты и туннели. Количество детальных 3D-моделей зданий на картах постоянно растет — сейчас их уже больше 500 в 40 городах страны.

Реалистичные здания и 3D-деревья

3D-здания можно приблизить и рассмотреть с разных сторон. В зависимости от времени суток меняется режим отображения реалистичных моделей: как и в настоящем городе, ночью они выглядят иначе, чем днем. Такие карты создают эффект погружения, помогают лучше ориентироваться, наглядны и просто красивы.

«Благодаря компактным 3D-моделям мы в мелких деталях воссоздаем архитектурные ансамбли и окружающие пространства. Кроме зданий, мы сделали реалистичными парки и дворы — “высадили” на карты более 9,5 млн деревьев и кустарников. Летом они были зелеными, осенью пожелтели, а уже совсем скоро будут припорошены снегом — такое погружение в городской ландшафт сделает ориентирование в городе более удобным и приятным», — сказал руководитель технологического отдела 2ГИС Дмитрий Демченко.

3D-новостройки

Кроме знаковых зданий и достопримечательностей на картах 2ГИС в реалистичном 3D-формате есть и модели новостроек. Пользователи могут посмотреть как будет выглядеть жилой комплекс в деталях еще на начальном этапе строительства, понять, что находится рядом и как будет облагорожен двор.

3D-новостройки

Трехмерные развязки, разметка дорог и движение по полосам

На картах 2ГИС в режиме навигатора можно увидеть реалистичные дороги — с трехмерными мостами, туннелями, транспортными развязками, а совсем скоро — и с разметкой полос — сначала на улицах Москвы и Санкт-Петербурга, а позже и в других городах России. В ближайшее время появится и ведение по полосам — навигатор поможет пользователям заранее сориентироваться, где и куда лучше перестроиться, чтобы не пропустить нужный поворот.

3D-модели зданий доступны в мобильных приложениях 2ГИС для iOS и Android и на сайте 2gis.ru. Реалистичные 3D-модели показываются онлайн при наличии интернета.

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2ГИС — технологическая компания, разработчик одноименного геосервиса, который помогает выбирать компании и места в городах, строить к ним маршруты на общественном транспорте, авто, самокатах, велосипедах или пешком. Аудитория 2ГИС по данным на октябрь 2023 г. превышает 70 млн пользователей в месяц.