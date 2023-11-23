2ГИС представил друзей на карте, 500 реалистичных зданий и обновленный навигатор
2ГИС представил новые возможности геосервиса: на картах теперь можно увидеть друзей, более 500 реалистичных 3D-моделей зданий, вести машину по трехмерным дорожным развязкам и строить маршрут до подъезда или нужной парковки. Для тех, кто больше любит читать — коротко текстом. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.
2ГИС начал показывать друзей на карте — в геосервисе теперь можно обмениваться местоположением с родными и близкими. Это позволит видеть, где собираются друзья, наблюдать за их перемещением, обмениваться реакциями, чаще встречаться и всегда оставаться на связи.
Функция работает в мобильном приложении 2ГИС на iOS и Android и пока доступна только по ссылке-приглашению. После взаимного добавления в друзья в 2ГИС пользователи смогут увидеть, где находится друг, перекинуться эмодзи по пути на работу, посмотреть, какое новое место понравилось другу, или предложить встретиться, когда кто-то рядом — ежедневных поводов для связи с близкими много! «Друзья на карте» доступны пользователям бесплатно и без каких-либо подписок.
«В этом году мы сделали карты похожими на настоящий город, а теперь добавили им больше жизни, движения, тактильности. В 2ГИС можно смотреть, где находятся близкие. Спонтанно встретиться, если они рядом. В один клик построить маршрут к другу или просто узнать, где он, как дела. Благодаря «Друзьям на карте» проще оставаться на связи с родными и близкими. Как и в настоящей жизни, вы сами решаете, с кем быть рядом, делить время и место, а с кем не переходить черту приватности — вашу геопозицию увидят только те, кому вы это разрешили», — сказала продакт-лид 2ГИС Марина Коневских.
Настройки сервиса друзей будут совершенствоваться и развиваться. До конца 2023 г. в приложении появится возможность управлять своей видимостью — можно будет «скрыться» с карты друга на время или навсегда.
Для того, чтобы включить «Друзей на карте», нужно обновить приложение до последней версии (или скачать его, если оно не было установлено) и пройти по специальной ссылке от друга или от 2ГИС. Без ссылки-приглашения подключить новый сервис пока нельзя.
Функция работает после разрешения отслеживания постоянной геопозиции в настройках операционной системы.
Друзья на карте уже доступны в последней версии мобильного приложения для iOS и Android.
Заботливый навигатор — уже на старте маршрута ясно, где лучше припарковаться
По данным 2ГИС, 93% водителей строят маршруты до зданий и уже на месте решают проблему выбора подходящей парковки или нужного подъезда. Неудивительно, ведь найти подъезд бывает непросто.
2ГИС давно знает все подъезды и парковки — и теперь навигатор научился извлекать из этого пользу: уже на старте маршрута он предложит водителю оптимальный вариант проезда к нужному месту и парковке. Если нужно доехать до жилого дома — подскажет путь к подъезду или ближайшим парковкам, если до коммерческих зданий — предложит выбрать парковку рядом. Пользователь сможет увидеть, какие парковки есть в радиусе 300 м от точки — платные, бесплатные, общедоступные, для клиентов или, например, только для резидентов бизнес-центра.
«Благодаря нашему навигатору с маршрутами до подъезда или парковки вы сможете выбрать лучший путь к месту назначения. Мы собираем детальные данные и наша задача — помогать людям экономить как можно больше времени с помощью максимально точных маршрутов», — сказал Сергей Кириллов, продакт-менеджер сервиса транспорта в 2ГИС.
Новые возможности навигатора уже доступны в мобильных приложениях 2ГИС для iOS и Android — во всех городах присутствия сервиса.
2ГИС запустил карты нового поколения и продолжает их развивать, летом представил реалистичные здания и парки, осенью — трехмерные дорожные развязки, мосты и туннели. Количество детальных 3D-моделей зданий на картах постоянно растет — сейчас их уже больше 500 в 40 городах страны.
Реалистичные здания и 3D-деревья
3D-здания можно приблизить и рассмотреть с разных сторон. В зависимости от времени суток меняется режим отображения реалистичных моделей: как и в настоящем городе, ночью они выглядят иначе, чем днем. Такие карты создают эффект погружения, помогают лучше ориентироваться, наглядны и просто красивы.
«Благодаря компактным 3D-моделям мы в мелких деталях воссоздаем архитектурные ансамбли и окружающие пространства. Кроме зданий, мы сделали реалистичными парки и дворы — “высадили” на карты более 9,5 млн деревьев и кустарников. Летом они были зелеными, осенью пожелтели, а уже совсем скоро будут припорошены снегом — такое погружение в городской ландшафт сделает ориентирование в городе более удобным и приятным», — сказал руководитель технологического отдела 2ГИС Дмитрий Демченко.
3D-новостройки
Кроме знаковых зданий и достопримечательностей на картах 2ГИС в реалистичном 3D-формате есть и модели новостроек. Пользователи могут посмотреть как будет выглядеть жилой комплекс в деталях еще на начальном этапе строительства, понять, что находится рядом и как будет облагорожен двор.
Трехмерные развязки, разметка дорог и движение по полосам
На картах 2ГИС в режиме навигатора можно увидеть реалистичные дороги — с трехмерными мостами, туннелями, транспортными развязками, а совсем скоро — и с разметкой полос — сначала на улицах Москвы и Санкт-Петербурга, а позже и в других городах России. В ближайшее время появится и ведение по полосам — навигатор поможет пользователям заранее сориентироваться, где и куда лучше перестроиться, чтобы не пропустить нужный поворот.
3D-модели зданий доступны в мобильных приложениях 2ГИС для iOS и Android и на сайте 2gis.ru. Реалистичные 3D-модели показываются онлайн при наличии интернета.
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2ГИС — технологическая компания, разработчик одноименного геосервиса, который помогает выбирать компании и места в городах, строить к ним маршруты на общественном транспорте, авто, самокатах, велосипедах или пешком. Аудитория 2ГИС по данным на октябрь 2023 г. превышает 70 млн пользователей в месяц.