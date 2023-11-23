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«Авто.ру» сближает дилера с покупателем и запускает новый профиль дилерских центров с функциональностью соцсетей

Все страницы дилеров на «Авто.ру» становятся интерактивными — каждый дилерский центр и его специалисты по маркетингу получили дополнительный инструмент повышения доверия к бренду, увеличения трафика и вовлечения аудитории.

Как показывают исследования «Авто.ру», 80% покупателей выбирают дилерский центр после определения с маркой и моделью автомобиля — на самом последнем этапе покупки. Именно информационная открытость дилера и опыт других покупателей определяют, где будет в итоге приобретен автомобиль.

В новых профилях дилеров на «Авто.ру» появилась функциональность социальной сети, которая дает возможность размещать ситуативный контент о работе дилерского центра в формате постов. Теперь специалисты дилеров смогут прямо на «Авто.ру» информировать потенциальных покупателей о новых поступлениях, марках и моделях, актуальных спецпредложениях, дополнительных услугах и многом другом.

Пользователи «Авто.ру», в свою очередь, получат возможность оставлять комментарии и реакции под постами дилеров, общаться и обмениваться опытом с другими пользователями и самим дилерским центром. Кроме того, теперь специалисты дилерских центров будут от лица официального аккаунта общаться с пользователями в сообществе автолюбителей сервиса — «Бортжурнале Авто.ру». Обновленный функционал может дилерам наладить более тесный контакт с потенциальными клиентами дилерских центров и привлечь большую аудиторию для покупки и обслуживания автомобилей.

«Создавая новый интерактивный профиль для дилерских центров, мы старались дать нашим партнерам-дилерам еще один инструмент эффективного взаимодействия с аудиторией «Авто.ру», работающий на повышение лояльности аудитории и узнаваемость их брендов», — отметил Максим Козин, заместитель директора по продукту «Авто.ру».

Кроме того, страницы дилеров обогатятся специальными статусами и наградами за профессиональную деятельность. К примеру, дилерские центры, которые продают автомобили на «Авто.ру» больше полугода, полностью прошли все проверки модерации сервиса и публикуют только актуальные объявления, получат статус «Проверенный дилер». Дилеры, которые являются официальными представительствами каких-либо марок и имеют подтверждающие документы, получат статус «Официальный дилер». Статусы и награды будут обновляться, и добавляться на регулярной основе, и отражать профессиональные достижения компании в области продажи лучших автомобилей, продолжительности работы на рынке, успеха в консультировании клиентов и организации клиентского сервиса.

Контент, размещаемый дилерами и пользователями, будет проходить модерацию в соответствии с общими правилами сервиса. Функциональность доступна в мобильной и desktop-версии «Авто.ру».

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