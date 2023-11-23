«Группа Астра» запустила портал EasyAstra.ru для общеобразовательных школ

«Группа Астра» запустила портал информационно-технической и методической поддержки для всех школ страны EasyAstra.ru, где публикуются циклы статей инструкции и видеоуроки. Материалы призваны предоставить квалифицированную помощь учителям и профильным специалистам во время перехода на отечественную операционную систему Astra Linux и другие экосистемные продукты разработчика. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Группа Астра» уже несколько лет сотрудничает с образовательными учреждениями и создает все условия для максимально комфортного перехода на импортонезависимые решения, предоставляя всестороннюю техническую помощь, обучение и методические пособия.

Помимо общей информации, на портале EasyAstra представлена библиотека приложений прикладного ПО для образовательной организации EasyStore. Она позволяет учреждениям получить доступ к основным свободно распространяемым утилитам и приложениям, задействованным в образовательном процессе организации. Всего в библиотеке представлено свыше 60 программных решений для школ и колледжей. В их числе СУБД, ПО для удаленной работы, офисные средства, браузер, графический, аудио- и видеоредакторы, файл-менеджер, среды разработки, языки программирования, инструменты для проектирования моделей, симулятор электрических цепей, электронной логики и контроллеров, ПО для 3D-графики и т.д. Все решения успешно прошли тестирование на совместимость с Astra Linux Special Edition 1.7.2 и 1.7.3 и их можно без ограничений использовать в импортозамещенных ИТ-системах, работающих на данных версиях ОС. Их легко скачать и установить, и в дополнение к этому вендор сделал интуитивно понятные инструкции по инсталляции.

EasyStore содержит актуальные версии прикладного программного обеспечения для школ. Библиотека приложений доступна в виде веб-версии на портале EasyAstra.Ru и полноценного десктоп-клиента для ОС Astra Linux. Непосредственно сами приложения распространяются в виде установочных deb-пакетов. Для оперативного взаимодействия и обмена опытом в режиме реального времени участники проекта могут присоединиться к Telegram-сообществу.

«Мы уделяем особое внимание переводу ИТ-инфраструктур школ на отечественные технологии, а также поддержке учителей информатики и профильных специалистов, чтобы они могли пользоваться всеми преимуществами наших продуктов. Опубликованные на портале EasyAstra.ru материалы призваны помочь педагогам и ответственным за информатизацию легко и быстро перейти на импортонезависимое ПО, которое гарантированно совместимо с ОС Astra Linux. Мы рады, что многие организации общего и дополнительного образования уже активно пользуются нашими ресурсами и приглашаем к сотрудничеству всех, кто заинтересован в применении отечественных ИТ-решений в учебном процессе», — отметил Роман Борисов, заместитель коммерческого директора «Группы Астра» по работе с образовательными организациями.

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.