МТС добавила интернет-скоростей в Трубчевске Брянской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE в центре города Трубчевска Брянской области. В результате проведенных работ МТС увеличила скорость мобильного интернета на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новое телеком-оборудование в районе улицы Володарского, где находятся Центр занятости населения, Трубчевский аграрный колледж, магазины, офисы и жилые дома. В зоне покрытия модернизированной сети также расположены городская администрация, краеведческий музей, политехнический техникум, автовокзал, несколько учреждений спорта и образования.

Также новая базовая станция покрывает связью транспортные потоки по улице Володарского, по которой автомобилисты выезжают в направлении автодороги А-240 Брянск – Новозыбков – погранпереход Красный Камень, где значительно активизировался интернет-трафик в результате роста пассажиро- и грузопотоков с Республикой Беларусь.

«Благодаря аналитике Big Data МТС мы можем оценить растущие цифровые потребности и проводить модернизацию там, где это особенно необходимо. После проведенных работ специалисты МТС зафиксировали рост LTE-трафика на базовой станции в два раза, и этот показатель продолжает увеличиваться. Новое оборудование разгрузило сеть в Трубчевске и теперь позволит местным жителя и приезжим пользоваться всеми цифровыми сервисами даже в часы пик, а бизнесу внедрять в работу современные цифровые технологии. Перевозчики смогут использовать, например, сервисы мониторинга грузов или разъездных сотрудников, которые обслуживают местную инфраструктуру», — сказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

Также жители большого района расположенного в районе улицы Володарского, с населением свыше 2000 человек смогут использовать интернет для своих повседневных нужд: для удаленной работы, учебы, просмотра социальных сетей и новостных лент, подключать онлайн-оплату, покупать билеты на поезд, загружать другие цифровые сервисы.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.