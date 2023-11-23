Около 100 сельчан Улика-Национального впервые получили надежную сотовую связь

У жителей села Улика-Национального Хабаровского края впервые появилось стабильное покрытие сотовой сети и скоростной мобильный интернет – на территории этого удаленного населенного пункта компания «Мегафон» построила новую базовую станцию, став первым оператором связи. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Село Улика-Национальное расположено в отдаленной, левобережной части Хабаровского района. Стоит на правом берегу реки Кур, примерно в 6 км выше слияния реки Кур с рекой Урми. Основное занятие местных жителей, нанайцев и удэгейцев, сельское хозяйство, а окрестности села славятся охотой и рыбалкой. Село труднодоступное - в теплое время года автодороги, можно сказать, нет, в зимнее время можно доехать по зимнику до поселка Смидович Еврейской автономной области, расстояние около 40 км. Летом вверх по Тунгуске и по Куру до отдаленных сел Хабаровского района от Хабаровского речного порта ходит теплоход «Заря», расстояние по реке до Хабаровска около 100 км.

Ранее связь в селе была неустойчивая, а мобильный интернет практически отсутствовал, так как связь обеспечивали базовые станции, находящиеся в отдалении около 10 км. Теперь мобильный интернет со средней скоростью 25 Мбит/с откроет сельчанам новые возможности для работы, досуга и обучения, а рыбакам и охотникам поможет не только оставаться на связи и ориентироваться на местности, но и при необходимости вызвать помощь.

«Мы как никто понимаем, что качественная связь сегодня является важным элементом комфортного проживания, особенно в небольших и труднодоступных селах края. Люди хотят без ограничений общаться с близкими, а также получать дополнительные услуги через интернет, наравне с жителями городов. Строительство новых базовых станций в таких районах края – это определенный вызов и сложная задача, которую ставит перед нами министерство цифрового развития и связи. При их поддержке удалось преодолеть трудности, связанные со сложной логистикой тяжелой техники, материалов и специалистов для осуществления всех работ в кратчайшие сроки. Это уже второй населенный пункт, в котором появилась устойчивая и надежная сотовая связь и до конца года мы планируем запустить еще четыре села, чтобы их жители смогли в новогодние праздники поздравить своих родных и близких по видеосвязи или в мессенджерах», – отметил директор «Мегафона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.