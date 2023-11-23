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В камчатских городах «Мегафон» улучшает зону покрытия

Жители и гости Камчатки могут пользоваться улучшенным качеством передачи данных на мобильных устройствах. В Вилючинске и Елизово «Мегафон» расширил территорию покрытия современной связью четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Специалисты технического блока смонтировали дополнительное низкочастотное оборудование на действующей сети оператора. Модернизация базовых станций обеспечила улучшенное проникновение сигнала LTE внутри зданий и увеличила зону покрытия в двух крупных городах региона.

Улучшенное качество связи позволяет абонентам пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом на улице, дома и на работе. Город Елизово, в котором проживает более 30 тыс. человек, является стартовой точкой многих туристических маршрутов по «земле вулканов». Также в городе находится музей Кроноцкого заповедника, где в интерактивном формате можно узнать об уникальных природных объектах – гейзерах, вулканах, горячих источниках. После модернизации туристы смогут сразу во время экскурсий делиться впечатлениями с друзьями и близкими с помощью мобильного интернета.

В Вилючинске «Мегафон» запустил базовую станцию в одном из микрорайонов, что позволило закрыть «белое пятно» на городской карте покрытия связью 4G. Связь LTE теперь стала доступна жильцам нескольких многоквартирных домов, посетителям городской больницы, а также любителям активного зимнего отдыха – сигнал покрывает местную горнолыжную базу. С момента запуска телеком-объекта абоненты уже прокачали через свои устройства более 18,5 ГБ данных и потратили на разговоры 3,7 тыс. часов.

«Возможность воспользоваться мобильным интернетом на комфортных скоростях вне зависимости от места нахождения - сегодня является ежедневной необходимостью для абонентов. Мы планомерно расширяем территорию 4G в регионе и развиваем качество услуг: строим новые базовые станции, модернизируем существующую сети и увеличиваем зону покрытия. Это позволяет обеспечивать высокие интернет-скорости и соответствовать современным потребностям абонентов», - сказала директор «Мегафона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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