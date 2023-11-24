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МТС обеспечила связью трассу Пермь-Березники

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении проекта покрытия сотовой связью трассы Пермь-Березники. Благодаря запуску новых базовых станций стабильная связь и мобильный интернет МТС теперь доступны на всех ключевых участках автодороги, а также в прилегающих к ней населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Протяженность дороги из Перми в Березники составляет примерно 190 километров. Это одна из самых загруженных трасс в Пермском крае. Ежедневно по ней проезжают тысячи машин, примерно половина из которых – большегрузы.

Благодаря установке новых базовых станций более 80% дороги теперь покрыто сетью МТС, и каждый проезжающий по трассе сможет воспользоваться мессенджером, просмотреть почту или выйти в интернет. МТС прокачала связь на протяжении автотрассы, обеспечив мобильным интернетом те участки, где раньше был доступен только «голос». Также благодаря расширению и модернизации сети связь МТС появилась в деревне Омеличи.

«Понимая необходимость возможности всегда оставаться на связи с близкими и с экстренными службами, мы продолжаем закрывать «белые» пятна на карте региона. Пермский край привлекает все больше автопутешественников, через регион проходят крупные логистические маршруты, а значит, обеспечить водителей стабильной связью на одной из самых востребованных автотрасс в регионе для нас особенно важно. Мы продолжим последовательную работу по расширению покрытия сети и улучшению качества связи», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Проект реализован МТС совместно с Министерством информационного развития и связи Пермского края.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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