«Базис» выпустил универсальный продукт для повышения отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры «Базис.Virtual Protect»

Отечественный разработчик виртуальных решений «Базис» выпустил новый продукт «Базис.Virtual Protect», который является универсальным программным комплексом для ИТ-инфраструктуры предприятия и средством повышения отказоустойчивости и надежности его служб и сервисов. «Базис.Virtual Protect» предоставляет инструменты для резервного копирования кластеров Kubernetes и дисков виртуальных машин. Об этом CNews сообщили представители «Базис»,

По словам разработчиков, «Базис.Virtual Protect» позволяет управлять всем процессом резервирования виртуальных систем через интуитивно понятный web-интерфейс, подключать и обслуживать несколько кластеров сразу. Помимо этого, пользователи системы получают возможность выбирать набор ресурсов для резервных копий и восстановления, планировать резервирование ресурсов по расписанию, использовать S3-совместимое хранилище для хранения резервных копий, осуществлять миграцию из кластера в кластер внутри одной облачной платформы. Все это должно уменьшать для клиента риски, связанные с потерей данных, а также в целом значительно экономить ресурсы на управление сложными виртуальными системами.

«Современные предприятия функционируют в условиях высокой сложности, неопределенности и динамичности окружающей социально-экономической среды. Возрастание объемов информации, усложнение задач управления, необходимость учета большого числа взаимосвязанных экзогенных и эндогенных факторов приводят к необходимости использования современных информационных технологий. Разработка методик регулирования работы предприятий на основе российских элементов управления - это важный шаг на пути становления технологического суверенитета. До сих пор в стране в основном велась адаптация готовых зарубежных разработок. "Базис.Virtual Protect" — это самый передовой отечественный продукт в этом сегменте. Кроме того, он обладает и рядом уникальных преимуществ. Главное такое преимущество в том, что сокращается время на настройку резервного копирования или восстановление кластеров и дисков виртуальных машин, так как эти операции осуществляются через интуитивно понятный web-интерфейс», — сказал Дмитрий Сорокин, технический директор «Базис».

Резервное копирование данных и их защита в виртуальных системах — один из трендов рынка, и спрос на решение подобных задач среди предприятий особенно высокий. «Базис.Virtual Protect» был разработан как раз с целью решения конкретных задач для бизнеса: обеспечения резервного копирования кластеров, оптимизации расхода ресурсов, повышения надежности решений на базе Kubernetes кластеров, гибкости в выборе хранилища резервных копий.

«Кластер Kubernetes в современном мире стал де-факто стандартом для развертывания приложений. Все больше и больше компаний используют данный продукт в своем цикле разработки. В связи с этим довольно часто встает вопрос о сохранности, восстановлении данных и ресурсов во время и после сбоев. Из-за разнородности решений отсутствует какое-либо одно, которое удовлетворяло бы всем критериям. Однако теперь у отечественных предприятий есть доступ к "Базис.Virtual Protect"», — добавил Дмитрий Сорокин, технический директор «Базис».

Представители «Базис» также подчеркивают, что компания предоставляет не просто отдельные решения, как «Базис.Virtual Protect» или «Базис.DynamiX». «Базис» — это полноценная экосистема из нескольких продуктов, единая система управления, которая покрывает сегменты IaaS и PaaS. В настоящий момент компания активно занимается развитием комплексных облачных систем на базе крупнейших отечественных компаний, среди которых РЖД, Ростелеком, Росатом, а также Гособлако.

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«Базис» — российский разработчик решений для оказания облачных услуг, платформы динамической инфраструктуры и виртуализации.