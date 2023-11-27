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EFSOL реализовала проект ИТ-инфраструктуры федерального проекта «Это у нас семейное»

Одной из основных задач запуска федерального проекта «Это у нас семейное», организованного АНО «Россия — страна возможностей», была задача проектирования и внедрения отказоустойчивой инфраструктуры на платформе «Яндекс.облако». В результате проекта развернута отказоустойчивая инфраструктура, а проект успешно запущен в продакшн. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

В EFSOL обратилась «Судия 404», которая специализируется на разработке веб-проектов. Очередным проектом студии стал портал для федерального конкурса «Это у нас семейное», инициатива по запуску которого исходила от АНО «Россия – страна возможностей».

Со стороны команды EFSOL DevOps требовалась помощь в проектировании и внедрении отказоустойчивой инфраструктуры для размещения веб-портала конкурса.

Инженеры EFSOL DevOps произвели проектирование и внедрение инфраструктуры с использованием сервисов, предоставленных платформой «Яндекс.облако». Отказоустойчивость обеспечивается резервированием каждого сервиса в нескольких геозонах платформы. Серия тестовых испытаний показала, что инфраструктура подготовлена корректно и выдерживает заданный уровень пользовательской нагрузки.

Для разработчиков «Судии 404» был организован CI/CD для выкатки изменений, которые требуется вносить в процессе развития проекта.

Конкурс «Это у нас семейное» успешно запущен, веб-площадка уже приняла более 500 тыс. пользователей с разных стран мира. Инфраструктура подготовлена в срок, проект запущен в запланированное время с обеспечением всех требований и продолжает свою работу.

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