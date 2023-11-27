«Мегамаркет» начал сотрудничество с ЦРПТ: маркетплейс будет напрямую получать жалобы на товары без маркировки

«Мегамаркет» и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») подписали соглашение о сотрудничестве: теперь маркетплейс будет напрямую получать жалобы на товары без маркировки или с некорректным кодом. Такой подход позволит оперативнее реагировать на запросы покупателей и усилить контроль по предотвращению продажи контрафакта и фальсификата.

Теперь после получения и подтверждения жалобы от пользователя на товар, оператор государственной системы маркировки «Честный знак» передает ее не только органам власти, но и напрямую «Мегамаркету». Далее маркетплейс сможет сразу же организовать внутреннюю проверку, по итогам которой будет принято решение о дальнейшем размещении товара. Раньше этот процесс занимал больше времени: «Мегамаркету» нужно было дождаться реакции от контрольно-надзорных органов, а уже после приступать к проверке.

«На «Мегамаркете» представлены миллионы товаров — и количество постоянно растет. Чтобы отслеживать контрафакт и фальсификат при таких объемах нужно постоянно работать над контролем и поиском новых решений. Так, мы уже провели большую работу по интеграции российского Знака качества и рейтингов Роскачества — за что получили награду в специальной номинации от Роскачества «Забота о качестве». И новое сотрудничество с ЦРПТ позволит нам сделать еще один шаг в этом направлении. Теперь мы сможем более оперативно реагировать на запросы наших покупателей, а они, в свою очередь, будут еще больше уверены в качестве товаров, представленных на нашей площадке, — сказал Игорь Рожков, директор по маркетингу «Мегамаркета».

«Мегамаркет предоставляет своим пользователям широкие возможности для того, чтобы быть уверенными в качестве и безопасности продукции. Взаимодействие с оператором системы маркировки даст еще большую уверенность покупателям товаров на площадке в том, что товар легален и его качество соответствует заявленному. Ранее аналогичные соглашения были подписаны еще с рядом крупных площадок, то есть в сети формируется полноценное «пространство доверия», - сказал директор по контрольной деятельности ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») Антон Гущанский.

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Мегамаркет — маркетплейс, где собраны товары из 20 основных категорий, от электронной и бытовой техники до продуктов питания, одежды и ювелирных украшений. Онлайн-площадкой ежемесячно пользуется свыше 27 млн уникальных пользователей. Доставка осуществляется по всей России — в 76,2 тыс. пунктов выдачи товаров и постаматах в более чем 1000 городах.