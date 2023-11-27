CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Международная платежная система KWIKPAY запустила официальное мобильное приложение

Приложение KWIKPAY — это международная платежная система, разработанная с целью упростить финансовые операции для клиентов по всему миру. Главная особенность сервиса — комиссия за переводы не взимается. Для отправки международного перевода можно использовать карты «Мир», Visa, Master Card, выпущенные российскими банками.

Среди стран, доступных для переводов уже сейчас, открыта Турция. Денежные средства можно получить наличными в отделениях PG PARA (PARAGRAM Ödeme Kurulusu A.S.), в долларах США или евро. На обмен валюты установлен специальный курс, который отображается в приложении при осуществлении перевода. В ближайшее время появится возможность пополнять банковские счета в Турции по номеру IBAN в разных валютах.

Платежная система KWIKPAY планирует расширять возможности для клиентов, скоро будут доступны для переводов и другие страны: Узбекистан, Кипр, Греция, Израиль.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать удобную CRM: 6 критериев

Казначейство России скупает сервера для облачной инфраструктуры. Сумма достигла миллиарда

«В цифре» и без наличных: как устроен сбор металлолома в 2023

Из хранилища Google Drive таинственным образом массово испарились файлы пользователей

Андрей Врацкий, eXpress: Выбирая ВКС, нужно не забывать и про чаты

Чем российские телеком-операторы могут заменить ПО Oracle, Amdocs и Microsoft

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как подготовить дом к зиме: лучшие умные гаджеты

Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся
Показать еще