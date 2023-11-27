Покупатели из Казахстана смогут приобретать товары на Ozon в рассрочку

Маркетплейс Ozon запустил рассрочку для покупателей из Казахстана. Жители страны могут приобрести тысячи товаров на платформе с отсрочкой платежа без комиссии и переплат. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Оформить рассрочку можно на один или сразу несколько товаров общей стоимостью от 10 тыс. до 2 млн тенге. Она доступна для граждан Казахстана в возрасте от 21 года (в некоторых случаях от 18 лет). Для получения услуги на этапе оформления заказа нужно выбрать способ оплаты «Рассрочка» и указать свой ИИН.

Вся процедура занимает несколько минут и проходит онлайн. Заявка рассматривается четырьмя финансовыми организациями-партнерами — Halyk Bank, Home Credit Bank, Евразийским Банком и МФО «Фридом финанс фредит», после чего покупатель может выбрать одно из полученных предложений. Документы со стороны банка формируются онлайн, а для подписания кредитного договора достаточно ввести код из SMS-сообщения.

Возможность покупки в рассрочку отображается в карточке товара. На первом этапе для заказа в рассрочку на 12 месяцев доступны несколько тысяч товаров. В дальнейшем список товаров будет расширяться, а период займа будет варьироваться от 6 до 24 месяцев. В ближайшее время возможность продавать свои товары в рассрочку в Казахстане появится у всех продавцов. Кроме того, планируется увеличить пул финансовых партнеров, чтобы сделать количество предложений для покупателей еще более широким.

«Наше исследование показало, что для более чем 60% покупателей в Казахстане важна возможность купить товары в рассрочку. Мы надеемся, что запуск такой услуги позволит им чаще радовать себя и близких приятными покупками, особенно перед новогодними праздниками. А для наших продавцов в стране это отличная возможность нарастить оборот, ведь с ростом числа заказов они смогут продавать больше», — отметила Мольдер Рысалиева, генеральный директор Ozon в Казахстане.

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Ozon — мультикатегорийный маркетплейс. На площадке представлено более 196 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon развивается как интернет-платформа — уже более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Ozon развивает бизнес и строит свою логистическую инфраструктуру в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Армении.