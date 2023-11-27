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В «Контур.фокусе» стало удобнее наблюдать за контрагентами

В сервис добавили фильтры, которые позволяют пользователям получать только существенную информацию об арбитражных делах контрагентов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Чтобы пользователи «Контур.фокуса» могли отследить изменения в компаниях-контрагентах, сервис присылает на электронную почту уведомления: когда меняются сведения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, начинается процедура банкротства, появляются новые исполнительные производства или арбитражные дела.

Картотека арбитражных дел — один из источников информации для «Контур.фокуса», в котором ежедневно происходят сотни изменений. Раньше сервис сообщал о каждом событии в судебном деле контрагента, из-за чего пользователи получали значительные массивы нерелевантной информации.

Теперь разработчики добавили в сервис фильтры по арбитражным делам и у пользователей появилась возможность выбрать критерии, по которым они хотят получать уведомления:все новости о делах контрагента в роли истца или ответчика; существенные новости о ситуации в судебных разбирательствах с участием контрагента в роли истца или ответчика — когда у компании появляются новые дела или документы о результатах рассмотрения дела; существенные новости в роли ответчика и появление новых дел в роли истца.

Кроме того, пользователи могут создать собственный фильтр: выбрать тип, сумму иска и сторону судебного дела. В таком случае уведомление поступит, только когда в арбитражных делах произойдут какие-либо изменения, связанные с этими критериями.

Новая функция «Фокуса» помогает: своевременно узнавать о проблемах поставщиков, чтобы менять условия сотрудничества; следить за изменениями в арбитражных делах собственной компании; отслеживать изменения в конкретных арбитражных делах, которые влияют на безопасность бизнеса.

Василий Прокопьев, менеджер проекта «Контур.фокус»: «Ведение бизнеса невозможно без взаимодействия с контрагентами. И речь идет не только о единичных сделках, но и о целых историях взаимоотношений на несколько лет. Сотрудничать с проверенными временем контрагентами удобно и практично: понятный ассортимент, логистика, выстроенные коммуникации. Но гарантий, что даже проверенный контрагент всегда будет исполнять обязательства, нет. Поэтому крайне важно наблюдать за деятельностью партнеров на постоянной основе. Чтобы пользователи «Фокуса» могли мониторить изменения у контрагентов, отбирая существенные рисковые факторы, команда проекта добавила фильтры в функциональность наблюдения».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб, а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

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