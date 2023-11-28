Исследование Tinkoff eCommerce: в российских интернет-магазинах 70% корзин остаются без оплаты

Tinkoff eCommerce впервые на российском рынке провел исследование проблемы «брошенных корзин» в онлайн-магазинах — добавленных покупателем в корзину, но не оплаченных товаров.

По данным исследования, более 70% собранных заказов остаются не оплаченными, что напрямую влияет на фактический доход продавца. Об этом CNews сообщили представители Tinkoff eCommerce.

В рамках исследования были проанализированы данные по продажам через интернет-магазин 332 крупнейших компаний в России, а также были опрошены около 1000 респондентов (52% мужчины, 48% женщины), кто совершил хотя бы три оплаты за последний месяц в интернет-магазинах. Респонденты отвечали на вопросы о сценариях, при которых они не оплачивают покупки в интернет-магазинах.



Исследование Tinkoff eCommerce

В лидерах категорий онлайн-магазинов, где покупатель останавливается перед кнопкой «оплатить», товары для садоводства — здесь 91% сформированных заказов остаются неоплаченными. На втором месте — товары для взрослых — 81%, на третьем — товары для детей — 79%.

Меньше всего «брошенных корзин» в интернет-магазинах в категориях: гейминг (30%); канцелярские товары (54%); товары для животных (56%).

В этих категориях покупатели реже всего отказываются от оплаты заказа.

Среди наиболее частых причин отказа от покупки на финальном этапе — сложность оформления заказа, неподходящие условия доставки или оплаты заказа.

Исследование Tinkoff eCommerce

Препятствиями к оформлению заказа опрошенные «Тинькофф» покупатели называют: необходимость проходить несколько экранов для оформления заказа — 71%; большое количество обязательных полей для заполнения — 65%; большой объем персональных данных — 58%.

В условиях доставки чаще всего не устраивают: стоимость (78%), скорость (65%) и неудобные временные интервалы (54%).

Исследование Tinkoff eCommerce

Отказ на этапе оплаты случается из-за отсутствия возможности заплатить за заказ при получении (59%), необходимости долго заполнять данные карты (59%) и недоверия платежной информации сервису (30%).

Исследование Tinkoff eCommerce

Илья Кретов, директор Tinkoff eCommerce: «Корзина без покупки — деньги на ветер. Финансово обидно привлечь покупателя, который нашел в интернет-магазине то, что хотел, но не смог оформить заказ — сделка сорвалась, деньги сожжены. Конверсия в покупку на финальном этапе заказа — метрика, которая позволяет оценить “здоровье” продаж. Мы проанализировали поведение покупателей на реальных данных сотен интернет магазинов, провели много индивидуальных бесед с покупателями. В результате исследования, без оплаты остаются 70% корзин. Почти 3/4 денег тратятся впустую. По словам самих покупателей, 94% признались, что бросали корзины. То есть почти все клиенты онлайн-площадок. Среди причин отказа — есть несколько устойчивых факторов».

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Tinkoff eCommerce — платформа для роста онлайн-продаж. Направление создано в рамках «Тинькофф бизнеса» в октябре 2021 г. Включает в себя продукты, сервисы и образовательные программы для компаний и предпринимателей, которые работают в сфере электронной коммерции. Клиентами Tinkoff eCommerce являются более 220 тыс. онлайн-предпринимателей. Клиентам Tinkoff eCommerce доступны решения для всех этапов и задач: от момента регистрации бизнеса до выхода на маркетплейсы, создания собственного интернет-магазина, продвижения и масштабирования продаж.