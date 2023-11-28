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МТС обеспечила связью села кедровых шишкарей в Забайкалье

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении покрытия в Красночикойском и Нерчинском районах Забайкалья. Мобильная связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС стал доступен жителям семи забайкальских сел, где проживают более 1500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зоне покрытия сетью LTE таежные села Жиндокон и Ядрихино Красночикойского района, где сосредоточены основные места сбора кедровых орехов. Местных жителей, занимающихся заготовкой лесного урожая, называют шишкари. В сезон сбора они проводят в тайге по несколько дней, сбивая с кедров и собирая шишки, после чего их шелушат и получают орехи. Мобильный интернет МТС позволяет жителям использовать современные цифровые сервисы геолокации и онлайн-карт, чтобы определить новые места сбора орехов и дикоросов, а затем договориться с поставщиками на электронной торговой площадке о продаже собранного урожая.

Доступ к скоростному мобильному интернету и экосистемным сервисам МТС также получили жители сел Зюльзикан, Березово, Андронниково, Правые Кумаки и Верхние Ключи Нерчинского района.

«МТС продолжает работу по улучшению качества связи в небольших населенных пунктах области по программе устранения цифрового неравенства. Теперь даже жители глубинки могут удаленно работать или учиться, получать госуслуги, оплачивать счета и совершать покупки на маркетплейсах, общаться в соцсетях по видеосвязи или совершать звонки через интернет при помощи технологии VoLTE. Быстрый интернет способствует развитию региона во многих сферах, от внутреннего туризма до традиционных промыслов», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.

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