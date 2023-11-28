CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет E-commerce Интернет-реклама Импортонезависимость
|

Нейросети «Яндекса» создадут готовые рекламные объявления для предпринимателей

Предприниматели с подпиской «Яндекс бизнеса» смогут в один клик создавать рекламные объявления с помощью нейросетей. Это сэкономит много времени и позволит запускать эффективные кампании без навыков работы с текстом и графикой. По данным внутренних экспериментов «Яндекс бизнеса», добавление генеративных объявлений в кампанию позволяет увеличить количество целевых действий до плюс 5% в сравнении с рекламными кампаниями без созданного нейросетями контента. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Для получения готового объявления достаточно нажать на кнопку «Сгенерировать» на вкладке «Рекламные материалы» в «Яндекс бизнесе». Языковая модель напишет продающий заголовок и основное сообщение, а диффузионная нейросеть YandexART нарисует подходящую иллюстрацию для каждого объявления. Если результат генерации не подходит, процесс можно запустить заново неограниченное количество раз. При необходимости контент можно изменить или дополнить вручную перед публикацией объявления. Далее алгоритмы сервиса настроят и запустят продвижение автоматически.

Кроме того, «Яндекс бизнес» обновил нейрофотосток с созданными нейросетью YandexART изображениями. Количество доступных картинок увеличилось на 30%, а сами они стали более реалистичными. Изображения можно свободно использовать для иллюстрации объявлений, связанных более чем с 650 видами предпринимательской деятельности. Уже сейчас объявления каждого пятого пользователя с подпиской «Яндекс бизнеса» содержат сгенерированную нейросетью картинку.

***

«Яндекс бизнес» — это сервис для автоматического запуска интернет-рекламы в поиске «Яндекса», в «Яндекс картах», на сайтах и в приложениях более чем 70 тыс. партнёров. Сервис ориентирован на рекламодателей из сегментов малого и среднего бизнеса. Реклама в «Яндекс бизнесе» размещается по модели подписки. Рекламодатель устанавливает ежемесячный бюджет, загружает информацию о своей компании в систему, а алгоритмы сервиса настраивают и запускают продвижение автоматически.

Yandex AI Rendering Technology (YandexART) — диффузионная нейросеть, которая создает изображения и анимацию в ответ на текстовые запросы. Она обучалась на примере 330 млн картинок с описанием, знает российский культурный код и использует особый алгоритм распознавания текстов, чтобы точнее понимать пожелания пользователей. YandexART может качественно прорабатывать мелкие детали, работать в заданном художественном стиле и создавать фотореалистичные портреты. Нейросеть интегрирована в «Шедеврум», используется в «Яндекс бизнесе» а вскоре появится в «Клавиатуре» и других сервисах компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На IVA Day 2023 эксперты обсудили импортозамещение в области ВКС

«Ростелеком» строит замену знаменитому дизайнерcкому редактору, сбежавшему из России

Как выбрать провайдера DBaaS, чтобы сэкономить? 7 советов от эксперта

Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения

Раймонд Иссако, Т1 EasyTax: Чтобы стать участником налогового мониторинга, не нужны крупные инвестиции в ИТ-решения

Новая функция блокчейна Ethereum помогла ограбить 99 тыс. жертв на $60 млн

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор обновлений в платформе Салют ТВ: новый интерфейс, искусственный интеллект и сквозной поиск

Как подготовить дом к зиме: лучшие умные гаджеты

Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары
Показать еще