«Одноклассники» обновят настройки приватности и позволят закрыть контент на странице от посторонних

«Одноклассники» расширяют настройки профиля пользователя и делают больший акцент на приватности действий на своей странице. Возможность закрыть контент в профиле от незнакомых людей стала доступна всей аудитории соцсети, а до конца 2023 г. «Одноклассники» дадут возможность отключить получение подарков от тех, кто не добавлен в друзья. Новые функции снизят количество нежелательных знакомств на площадке и будут способствовать развитию комфортной среды для общения в соцсети. Об этом CNews сообщили представители VK.

Теперь пользователи могут ограничить доступ посторонних к ленте новостей, списку друзей, видео и фотографиям, информации о праздниках, которые отмечает человек, и полученным подаркам. Каждую из настроек можно использовать отдельно или вместе в дополнение к существовавшим ранее. При максимальном уровне приватности посторонним доступна только базовая информация о профиле: имя и аватар. Обновление позволит избежать нежелательной активности на личной странице в «Одноклассниках» – реакций под публикациями и фотографиями, и комментариев – а также максимально уменьшить число тех, кто может просматривать контент в профиле.

Отключение возможности получать подарки от незнакомцев также сократит нежелательные знакомства и навязчивое общение на площадке. Подарки – один из самых востребованных сценариев взаимодействия в «Одноклассниках», однако они в том числе могут использоваться для знакомств, которые не нужны пользователю. Сейчас настройка есть у части аудитории соцсети в рамках эксперимента и станет доступной всем пользователям до конца 2023 г.

Вместе с обновлением опций приватности в 2023 г. «Одноклассники» полностью переработают и сам раздел настроек профиля в мобильных приложениях. Пользователям будет легче найти нужный раздел, а сам интерфейс и описание опций будет понятнее и доступнее для аудитории «Одноклассников».