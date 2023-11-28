Посмотреть список книг и не пропустить срок возврата: в чем поможет обновленный ЕЧБ в приложении «Мой ID»

Пользоваться единым читательским билетом (ЕЧБ) в приложении «Мой ID» стало удобнее. Теперь в режиме онлайн здесь можно посмотреть список всех взятых в библиотеке книг и сроки их возврата. Еще в приложении отображаются названия произведений, их авторы и адреса читален, в которые следует вернуть книги. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Единый читательский билет дает возможность пользоваться услугами городских библиотек без необходимости регистрации в каждой из них. Благодаря ему у москвичей есть доступ к любому интересующему изданию вне зависимости от того, в какой библиотеке оно находится. Чтобы под рукой всегда была информация о том, когда и куда следует вернуть книгу, мы доработали единый читательский билет в приложении “Мой ID”. Теперь там есть вся необходимая информация, а также появилась кнопка для быстрого доступа к продлению срока хранения книги», — сказали представители Департамента информационных технологий Москвы.

Единый читательский билет представлен в приложении «Мой ID» в виде штрихкода. Его можно использовать во всех столичных библиотеках для получения и возврата книг. Штрихкод полностью заменяет уже ставшую привычной пластиковую карточку.

Для получения доступа к читательскому билету в приложении москвичам необходимо авторизоваться в нем с помощью стандартной или полной учетной записи на mos.ru. Если в личном кабинете на портале указаны данные документа, его цифровая копия появится в приложении автоматически.

Чтобы увидеть список всех книг, которые находятся на руках у читателя, а также сроки их возврата, нужно нажать на «Единый читательский билет» в приложении «Мой ID». В сервисе также можно продлить срок хранения книги и посмотреть дополнительную информацию. Для этого пользователю достаточно нажать на название книги. В открывшемся окне появятся название и автор произведения, срок возврата и адрес библиотеки, в которую его следует вернуть. Еще на экране появится кнопка «Продление книги». Кликнув на нее, пользователь попадет в кабинет читателя в сервисе «Библиотека Москвы» на mos.ru, где он сможет перенести дату возврата книги.

Единый читательский билет оформили офлайн и онлайн более 1 млн человек. Сделать это можно в любой столичной библиотеке, подведомственной Департаменту культуры, или на портале mos.ru. После заполнения небольшой онлайн-формы пользователю поступит уведомление о регистрации ЕЧБ, а в личном кабинете и приложении «Мой ID» появится штрихкод для доступа к сервису «Библиотеки Москвы».

Сегодня в Москве работает 440 читален, в фондах которых насчитывается почти 15 млн изданий художественной, научной и профессиональной литературы, а также периодики.

Мобильное приложение «Мой ID» доступно всем москвичам, имеющим стандартную или полную учетную запись на сайте mos.ru. Сервис дает москвичам быстрый доступ к данным их документов, в том числе паспорта, водительских прав, ИНН, СНИЛС, полиса ОМС и единого читательского билета. Это упрощает процесс заполнения бланков и онлайн-форм, позволяет быстро делиться нужной информацией с доверенными лицами, а также использовать цифровые версии некоторых документов для получения городских услуг.

После скачивания приложения «Мой ID» в сервисе следует авторизоваться, нажав на кнопку «Войти через mos.ru». Затем приложение автоматически синхронизируется с городскими информационными системами и отобразит данные, которые указаны в личном кабинете или были предоставлены человеком при получении госуслуг. В настройках можно самостоятельно выбрать те документы, которые будут использоваться в приложении. Если какие-то из них не указаны в профиле на mos.ru, система предложит перейти на портал и заполнить необходимые сведения.

Тем, кто скачал приложение ранее, рекомендуется обновить его, чтобы в полной мере пользоваться новыми функциями. Информация, которую использует приложение «Мой ID», хранится не в телефоне человека, а в городском центре обработки данных, защищенном в соответствии с требованиями информационной безопасности.