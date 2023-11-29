Еще 95 тыс. волгоградских семей получили доступ к гигабитному интернету МТС

Цифровая экосистема МТС с начала 2023 г. дополнительно подключила еще 95 тыс. квартир Волгограда к гигабитному интернету. Работы по развитию сети были проведены во всех районах города-героя. В среднем еще примерно 285 тыс. жителей Волгограда смогут пользоваться интернет-сервисами на максимальной скорости, в том числе новоселы жилых комплексов «Урбан», «Цех», «Гранд авеню» и «Колизей». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Модернизация интернет-сети и строительство нового телеком-оборудования в жилых домах были проведены во всех районах Волгограда. Телеком-специалисты МТС обеспечили гигабитом жителей новостроек ЖК «Урбан», «Цех», «Гранд авеню», «Колизей», микрорайонов Спартановка и Родниковая долина, а также других жилых домов Волгограда. В результате скорость домашнего интернета волгоградцев была увеличена до 1 Гбит/с., что в 10 раз превышает стандартную скорость 100 Мбит/с. Пропускная способность такого интернета позволяет даже в период вечерних пиковых нагрузок поддерживать стабильно высокую скорость на любом домашнем девайсе у каждого члена семьи. Кроме того, пользователи могут экономить до 10 тыс. руб. в год, объединяя в «пакет» мобильную связь, домашний интернет и цифровое ТВ.

«Мы активно совершенствуем инфраструктуру связи в Волгоградской области и увеличиваем скорость мобильного и домашнего интернета, а также его доступность для каждого жителя региона. В этом году мы полностью обновили телеком-оборудование, увеличив скорость мобильного интернета во всех районах области в 1,6 раза. Сейчас завершаем один из этапов большого проекта по обновлению сети домашнего интернета и идем к смелой цели – обеспечить всех волгоградцев возможностью подключения к интернету на максимальной скорости. До конца года гигабитный интернет появится еще около у 10 тыс. волгоградских семей, в том числе у новоселов ЖК «Графит» и «Семейный». В следующем году в планах не менее активная работа», - сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.