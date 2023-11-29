МТС прокачала сеть в самом крупном парке «За Саймой» в центре Сургута

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE в парке культуры и отдыха «За Саймой» в Сургуте. В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета у горожан выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новое телеком-оборудование с северной и южной стороны лесопарка, что позволило увеличить зону LTE-покрытия на прогулочных аллеях, лыжной трассе, в местах катания на тюбингах, где любят проводить досуг семьи с детьми. Любители терренкура и активного отдыха могут на комфортной скорости пользоваться приложениями для спорта и развлечений, в социальных сетях и мессенджерах делиться видео с белками.

Также улучшение качества голосовой связи и рост скорости передачи данных почувствуют жители 19, 20 и 24 микрорайонов, включая новый ЖК «На Сайме», которые примыкают к парку. Горожане смогут даже во время повышенной нагрузки на сеть быстро загружать «тяжелый» контент, стримить, смотреть фильмы без потерь в скорости и качестве.

«По данным Big Data МТС парк «За Саймой» является одним из популярных мест отдыха горожан и гостей региона, где на зимних каникулах мы прогнозируем увеличение нагрузки на сеть. Чтобы абоненты смогли с комфортом пользоваться цифровыми сервисами, мы заранее увеличили скорости мобильного интернета и, более того, расширили возможности совершать звонки через интернет по технологии VoLTE. Это позволяет одновременно разговаривать по смартфону и продолжать пользоваться интернетом, при этом получать качество связи стандарта HD Voice, что максимально близко к натуральному звучанию голоса», — сказал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Андрей Белов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.