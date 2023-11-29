Предприниматели смогут управлять доставками через бизнес-профиль в «Яндекс Go»

«Яндекс доставка» запустила специальный интерфейс для малого и среднего бизнеса в приложении «Яндекс Go». Теперь предприниматели могут создать в приложении профиль своей компании, привязать корпоративную карту для оплаты заказов и управлять доставками с телефона. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс доставки».

С бизнес-профилем малому и среднему бизнесу станет проще управлять заказами на курьерскую и грузовую доставку в «Яндекс Go». Если у компании уже есть личный кабинет на сайте «Яндекс доставки», то данные о заказах в личном кабинете и в приложении будут синхронизироваться.

Предприниматели смогут создавать и мониторить заказы, а также управлять расходами на доставку с мобильного телефона. Это особенно важно для небольших бизнесов, например, пекарен, шоурумов или цветочных лавок, которые управляют доставками на торговой точке, буквально на бегу. Для них важно не тратить лишнее время на управление доставками, но предоставить своим клиентам высокое качество сервиса.

В один бизнес-профиль можно добавить несколько пользователей, которые смогут создавать заказы и оплачивать их с одной корпоративной карты. При этом данные карты будет видеть только владелец бизнес-профиля. Каждый бизнес-профиль имеет доступ к выделенной линии поддержки, а пользователи от одной компании — общий доступ к истории заказов и обращений в службу поддержки.

Бизнес-профиль запущен в тестовом режиме, функционал сервиса будет развиваться.

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«Яндекс доставка» помогает развивать бизнес за счет быстрой доставки заказов клиентам. Сервис начинал с экспресс-доставки на последней миле, но за три года научился решать самые разные задачи. «Яндекс доставка» помогает организовать доставку посылок по городу и в другие города, курьером до двери и в пункты выдачи заказов, а также грузовую доставку. Сервис доступен в тысяче городов России.