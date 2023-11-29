CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Сервис VK поможет развивать сайты и приложения с расширенной аналитикой

MyTracker запустила новый бесплатный инструмент для обезличенной аналитики поведения аудитории сайтов и приложений. Сервис «Пути» покажет, из какой рекламы пользователь перешел на ресурс, какие разделы посещал и какие целевые действия совершал. Статистика позволит найти неочевидные инсайты и слабые места и поможет компаниям и разработчикам развивать свои проекты на базе данных, а не гипотез. Об этом CNews сообщили представители VK.

Сайты и приложения, подключившие MyTracker, увидят весь путь пользователей. Для этого необходимо выбрать период аналитики и ключевое событие — например, добавление товара в корзину. Инструмент покажет, какое количество пользователей совершили целевое действие за выбранный промежуток времени и что они делали на ресурсе до или после него.

vk1.png

Сервис VK поможет развивать сайты и приложения с расширенной аналитикой

Исследование можно детализировать: задать параметры аудитории по возрасту, географии, устройствам, рекламным каналам, из которых пришли пользователи. С помощью аналитики бизнес увидит, как разные пользователи реагируют на инструменты, интерфейс и контент на сайте или в приложении.

***

MyTracker — кроссплатформенная система аналитики и атрибуции для сайтов и мобильных приложений, проект VK. Инструменты позволяют изучать особенности поведения аудитории, оценивать влияние рекламы в разных каналах на продуктовые и бизнес-метрики, прогнозировать доход. Платформа обрабатывает более 50 млрд событий ежедневно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Хомич, Лига Цифровой Экономики — о разработке ГИС «Спорт» на платформе «Гостех»

Как российским банкам удается играть на импортоопережение

Импортозамещение, кооперация и продуктовый подход: о чем говорили эксперты на конференции по ИТ-трансформации

Власти разрешили россиянам авторизовываться через «Яндекс» и впредь

Самое северное внедрение: как SberCRM автоматизировал работу туроператора в Заполярье

«Ростелеком» строит замену знаменитому дизайнерcкому редактору, сбежавшему из России

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор обновлений в платформе Салют ТВ: новый интерфейс, искусственный интеллект и сквозной поиск

Как подготовить дом к зиме: лучшие умные гаджеты

Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары
Показать еще