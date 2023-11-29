CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Заметки в «Почте Mail.ru» получили важные обновления

«Почта Mail.ru» обновила сервис «Заметки». Пользователям стали доступны закрепление заметок, поиск, а также совместный доступ и темная тема. Также появилась возможность быстро перейти в сервис из виджета и работать с заметками прямо в «Почте», не отвлекаясь от писем и не переключаясь между вкладками. Об этом CNews сообщили представители VK.

Теперь новые функциональности «Заметок» также стали доступны в мобильном приложении. Написать и отправить необходимое можно прямо со смартфона.

Кроме базовых пользовательских функциональностей стала доступна персонализация — окрашивания заметки цветом и форматирование шрифта. Текстовый документ можно иллюстрировать различными изображениями, а также прикрепить необходимые пользователю файлы. Помимо этого, сервис позволяет делиться важными записями с близкими по ссылке для совместного чтения.

Быстрое и удобное сохранение текста входящих писем в заметки позволит сэкономить время и повысит продуктивность. Для создания чек-листов предусмотрена возможность нумерованных или маркированных списков — с ними можно оформить список предстоящих дел или виш-лист.

«С момента запуска сервиса «Заметки» у пользователей значительно расширился пул возможностей. В этом нам помогли их многочисленные отзывы и конструктивная обратная связь. Многие по достоинству оценили обновления сервиса. В ближайшее время мы представим еще больше функциональностей, чтобы сделать жизнь пользователей удобнее, а рабочие будни продуктивнее», — сказал Сергей Зеленов, руководитель продуктового направления Mail.ru.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Пивоваров, FIS: Востребованность систем класса no-code/low-code будет расти десятками процентов в год

Как российским банкам удается играть на импортоопережение

Нейросети и не только: куда движется российская ИТ-отрасль

Власти разрешили россиянам авторизовываться через «Яндекс» и впредь

«Базальт СПО» и Softline: наше партнерство станет краеугольным камнем трансформации ИТ-рынка

«Ростелеком» строит замену знаменитому дизайнерcкому редактору, сбежавшему из России

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор обновлений в платформе Салют ТВ: новый интерфейс, искусственный интеллект и сквозной поиск

Как подготовить дом к зиме: лучшие умные гаджеты

Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары
Показать еще