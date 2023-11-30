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«Авто.ру» и hh.ru создали индекс доступности автомобилей в регионах

«Авто.ру» совместно с российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru создали интегральный индекс доступности автомобилей (индекс ДА)*, который позволяет увидеть, как меняется покупательская способность самых популярных подержанных автомобилей в регионах во временном значении. За основу были взяты среднеквартальная цена на самые популярные автомобили среди россиян по данным «Авто.ру» – Ford Focus и Lada Priora и медианный заработок, который предлагают работодатели в вакансиях, по данным hh.ru. Индекс показывает количество медианных зарплат, необходимых для покупки самых популярных подержанных автомобилей Lada Priora и Ford Focus в возрасте от 8 до 15 лет**. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

За последние три квартала быстрее купить Lada Priora удастся жителям Северо-Западного федерального округа. Для этого им понадобится 4,8 медианных зарплаты. Также в топ-3 вошли Центральный ФО (4,9) и Уральский ФО (6,2). Дольше всех покупка Lada Priora займет время у жителей Северо-Кавказского (9,3), Приволжского (7,0) и Сибирского федеральных округов (6,7).

С Ford Focus ситуация идентичная: рейтинг возглавляет Центральный (10,1), Северо-Западный (11,2) и Уральский федеральные округа (13,9). Замыкает рейтинг Северо-Кавказский федеральный округ (18,7). Чуть выше располагаются Приволжский (15,2) и Сибирский (14,2) федеральные округа.

За три квартала 2023 г. на федеральном рынке не наблюдалось значительной динамики: индекс ДА для Lada Priora с января по март 2023 г. составил 5,9, в то время как к III кварталу 2023 г. снизился до 5,8. С иномарками дело обстояло иначе. Доступность Ford Focus незначительно снизилась: если в I квартале 2023 г. индекс Ford Focus составил 12,3, то в III квартале 2023 г. он достиг 12,5 пунктов.

Динамика индекса Lada Priora в регионах составила от 0,1 до 0,4 пункта. В некоторых округах индекс даже начал падать: так, в Сибирском федеральном округе произошло падение с 7,0 до 6,6 пункта, а в Северо-Западном ФО снизился с 5,0 до 4,8. пункта.

indeks_lada_priora.jpg

«Авто.ру» и hh.ru создали индекс доступности автомобилей в регионах

Часть округов показала рост индекса для Ford Focus: так, в Приволжском федеральном округе для покупки автомобиля жителям пришлось бы работать на 1,2 месяца больше: индекс вырос с 14,5 в первом квартале до 15,7 в третьем. Уральский федеральный округ показал рост на 0,8: индекс вырос с 13,4 до 14,2 пункта. Третье место по удорожанию автомобилей занял Северо-Западный федеральный округ (0,7): с 10,9 до 11,6 пункта.

В то же время индекс Ford Focus снизился в двух федеральных округах. Более доступным автомобиль стал в Сибирском федеральном округе: индекс снизился на 1,1 (с 14,7 в первом квартале до 13,6 в третьем). На 0,7 индекс упал в Северо-Кавказском ФО – с 19,2 до 18,5.

indeks_ford_focus.jpg

«Авто.ру» и hh.ru создали индекс доступности автомобилей в регионах

* По данным «Авто.ру», самыми популярными автомобилями возрастом от 8 до 15 лет (на этот возраст приходится 45% рынка подержанных автомобилей) стали Lada Priora (185 тыс. объявлений) и Ford Focus (107 тыс. объявлений). Данные автомобили входят в топ-10 популярных подержанных автомобилей по всей стране, исключая Дальневосточный федеральный округ.

** Каждая единица индекса равна одной медианной предлагаемой зарплате в регионе. Так, индекс в 6,8 пункта будет означать 6,8 медианных зарплат, необходимых для покупки автомобиля: чем ниже индекс – тем доступнее машина.

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