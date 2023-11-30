«Мегафон» повысил скорость интернета для сотен тысяч жителей Подмосковья

«Мегафон» модернизировал более 570 базовых станций в Московской области в рамках программы рефарминга — перевода частот, задействованных в сетях 2G, в современный стандарт LTE. Это позволило значительно повысить скорость передачи данных для жителей Подмосковья на обширном участке от МКАД до ЦКАД. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

На первом этапе — летом этого года — специалисты «Мегафона» провели оптимизацию сети 2G и спроектировали новый частотно-территориальный план области, где проходил рефарминг.

Благодаря этому удалось действующую сеть 2G дополнить новым диапазоном LTE-1800, который позволяет пользоваться интернетом на высоких скоростях. С появлением дополнительного диапазона объем пакетного интернет-трафика вырос на 20%, а скорость загрузки данных на абонента увеличилась более чем на 18%. В результате жители Подмосковья теперь могут пересылать объемные файлы, стримить и смотреть фильмы в высоком разрешении.

«Мы проводим рефарминг, ориентируясь на прогноз потребления абонентского трафика, рассчитанный при помощи инструментов big data. Завершенная модернизация охватила большое число населенных пунктов, расположенных в области от Московской кольцевой автодороги до ЦКАД. Здесь проживают сотни тысяч человек и с учетом постоянно растущей нагрузки на сеть необходимо пропорциональное увеличение емкости», — сказал директор «Мегафона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Этой осенью «Мегафон» также модернизировал сеть на ЦКАД, протяженностью в 336,5 км. Новое оборудование позволяет абонентам выходить в сеть на максимальной скорости до 150 Мбит⁄с.

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«Мегафон» — оператор цифровых возможностей, компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.