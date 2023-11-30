МТС оцифровала древние памятники Орловского полесья

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении покрытия сети LTE в Орловском полесье. Высокоскоростной мобильный интернет МТС стал доступен многочисленным туристам и 300 жителей поселка Жудерский, деревень Радовище и Жудре Хотынецкого района, которые находятся на территории природного парка «Орловское полесье». Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила телеком-оборудование в деревне Радовище, к северо-западу от которого расположено древнее одноименное «болотное городище». В другой стороне можно увидеть крупный курганный могильник вятичей, датируемый XI-XIII веков. Кроме древних памятников у деревни Радовище находятся база отдыха Polesie Village и парк-отель «Дом лесника». И теперь туристы, не отрываясь от цивилизации, смогут прогуляться по тропе легендарного разбойника Кудеяра, который по преданиям жил в этой деревне.

Высокоскоростной мобильный интернет LTE от МТС также пришел в деревню Жудре и поселок Жудерский. Старинная деревня дала название близлежащему одноименному поселку, где находится визит-центр национального парка и зоовольерный комплекс.

«В Орловском полесье скрыты настоящие сокровища — зубры, озерная рыба, черника, белые грибы, лисички, подберезовики, клюква и брусника. И туристам, их нашедшим, будет гораздо проще поделиться впечатлениями и фото-фактами в интернете. Но гораздо важнее, что теперь жители глубинки смогут пользоваться современными цифровыми сервисами, чтобы удаленно работать или учиться, получать госуслуги, совершать покупки, общаться и делиться в соцсетях своими житейскими историями. Быстрый интернет в деревнях способствует развитию региона во многих сферах, включая туризм, фермерство, промыслы, и делает жизнь людей комфортнее», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

Национальный парк «Орловское Полесье» достигает почти 78 тыс. гектаров. Это памятник природы и культуры — в крупном лесном массиве располагается уникальный животный и растительный мир, дендропарк, исторические локации, места отдыха, экотропы, озера, порядка 70 родников, вольерный зоопарк и стадо зубров, занесенных во Всемирную Красную книгу.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.